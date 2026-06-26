Harry Kane pourrait accomplir un exploit inédit dans l'histoire du football anglais

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, pourrait atteindre un record historique qu'aucun footballeur anglais n'a encore réalisé. L'ancien capitaine des « Three Lions », Terry Butcher, a déclaré dans une interview accordée à Goal.com que Kane a atteint le niveau de Cristiano Ronaldo grâce à sa forme physique et sa longévité. Selon lui, l'attaquant a toutes les chances de devenir le premier Anglais à participer à quatre Coupes du monde. C'est ce que rapporte Goal.com.

Dans l'histoire du football anglais, même les représentants de la « génération dorée » comme David Beckham, Steven Gerrard et Wayne Rooney n'ont pas eu la chance de participer à quatre mondiaux. Harry Kane a déjà pris part aux tournois de 2018 et 2022. S'il joue lors de la compétition 2026 co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, ce sera son troisième tournoi. Selon les experts, Kane pourrait encore aider l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2030.

Sur les traces de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

L'attaquant de 31 ans, évoluant actuellement au Bayern Munich, maintient sa condition physique à un niveau optimal. Lors de la saison 2025-26, il a réussi à marquer 61 buts au niveau des clubs, prouvant qu'il est toujours au sommet de sa forme. Selon Terry Butcher, Kane a le potentiel de jouer à haut niveau jusqu'à 40 ans, tout comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

« Cela pourrait devenir la sixième Coupe du monde de Cristiano Ronaldo. Harry Kane est également un joueur capable de servir aussi longtemps. Nous voyons ses performances au Bayern Munich ; bien que le championnat d'Allemagne ne soit pas aussi intense que la Premier League anglaise, il marque régulièrement et fait le travail nécessaire pour l'équipe », affirme Butcher.

Kane a marqué jusqu'à présent 81 buts avec l'équipe nationale d'Angleterre, ce qui en fait le meilleur buteur. Son prochain objectif est de battre le record de 125 sélections de Peter Shilton et de remporter le trophée prestigieux avec l'équipe nationale après une pause de 60 ans. S'il devient champion du monde avec l'Angleterre, il scellera son statut de plus grand footballeur de l'histoire du pays.

L'ancien défenseur a souligné que la sincérité et l'éthique de travail de Kane en ont fait un héros aimé des supporters. « C'est simplement un gars formidable. Tout le monde l'apprécie parce qu'il est honnête et dévoué à son travail. S'il gagne la Coupe du monde avec l'Angleterre, il décidera lui-même quand mettre fin à sa carrière et le fera avec dignité », a ajouté Terry Butcher.