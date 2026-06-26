L'Angleterre contrainte d'aligner son équipe type face au Panama

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L'Angleterre contrainte d'aligner son équipe type face au Panama

L'équipe nationale d'Angleterre se retrouve sous une pression inattendue avant un match décisif de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Après une victoire convaincante contre la Croatie, les hommes de Thomas Tuchel ont concédé un nul face au Ghana, manquant ainsi l'opportunité de sécuriser prématurément la tête du groupe. Désormais, le duel contre le Panama n'est plus une simple formalité, mais un combat crucial pour maintenir la première place. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon l'analyse de Goal.com, le technicien allemand prévoyait d'offrir du temps de jeu aux remplaçants, mais le nul sans but contre le Ghana a bouleversé tous les plans. Bien que la qualification pour les 1/16es de finale soit acquise, terminer premier du groupe est primordial pour obtenir un adversaire plus favorable lors des phases éliminatoires. Par conséquent, Tuchel devrait aligner son équipe la plus forte face au Panama sans prendre de risques.

Problèmes au poste de gardien et en défense

Dans les cages, Jordan Pickford devrait conserver sa place, bien que ses performances lors de ce tournoi soulèvent des questions chez les experts. Notamment, lors du match contre le Ghana, il a commis une erreur grossière qui a failli lui coûter un carton rouge. Malgré cela, aucun candidat crédible pour remplacer le gardien expérimenté ne s'est encore imposé.

La situation est encore plus complexe sur le flanc droit de la défense. Si Reece James est dans sa meilleure forme, il est sans doute l'un des meilleurs défenseurs au monde, mais sa fragilité physique joue encore des tours. Tino Livramento ayant quitté le camp en raison d'une blessure, les options de Tuchel sont limitées. Si James n'est pas pleinement apte, une opportunité inattendue pourrait s'ouvrir pour Djed Spence.

En attaque, le retour des stars comme Bukayo Saka et Marcus Rashford dans le onze titulaire est attendu. Leur vitesse et leur créativité devraient être les armes principales pour percer la défense du Panama. Le scénario idéal pour l'Angleterre serait de prendre l'avantage dès la première mi-temps afin de pouvoir ménager ses cadres.

Dans l'ensemble, le match contre le Panama est nécessaire pour Thomas Tuchel, non seulement pour le résultat, mais aussi pour restaurer la confiance au sein de l'équipe. Après la léthargie affichée contre le Ghana, les supporters attendent un football plus agressif et pertinent des « Three Lions ». Cette rencontre, qui se déroulera au New Jersey, révélera le véritable potentiel de l'Angleterre dans ce tournoi.

AngleterreThomas TuchelCoupe du MondeBukayo SakaMarcus Rashford
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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