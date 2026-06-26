Liverpool propose 100 millions d'euros pour Yan Diomande : détails du transfert

·55·Sport
Liverpool propose 100 millions d'euros pour Yan Diomande : détails du transfert

L'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, l'ailier du RB Leipzig et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Yan Diomande, s'est exprimé pour la première fois sur les rumeurs concernant son avenir. Récemment, le club anglais de Liverpool a considérablement intensifié ses efforts pour recruter le joueur de 19 ans. Grâce à ses performances remarquables en Bundesliga et lors de la Coupe du Monde, Diomande a attiré l'attention de nombreux grands clubs et est devenu l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com.

Après la victoire de la Côte d'Ivoire contre Curaçao, les journalistes ont brièvement interrogé le jeune prodige sur l'équipe qu'il défendra la saison prochaine. Selon Goal.com, Diomande a souligné qu'il se concentrait actuellement uniquement sur ses matchs avec l'équipe nationale. « Je ne pense pas à mon avenir pour le moment. Je consacre toute mon énergie à la Coupe du Monde, et le temps nous dira ce qui se passera après le tournoi », a répondu le joueur.

Le plan de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah

La direction de Liverpool voit en Yan Diomande un candidat idéal pour succéder à la légende vivante du club, Mohamed Salah. Selon les informations, les Merseysiders souhaitent bâtir une nouvelle ère sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola autour de cet ailier talentueux. On dit que la direction de Liverpool est prête à dépenser 100 millions d'euros (86 millions de livres) pour le joueur.

Cependant, le RB Leipzig n'est pas disposé à laisser partir son actif précieux facilement. Le club allemand demande au moins 130 millions d'euros pour le joueur. Si ce transfert se concrétise, Diomande deviendrait l'un des achats les plus chers de l'histoire de Liverpool. Néanmoins, le PSG devrait offrir une concurrence sérieuse au club anglais dans cette course au transfert.

Le facteur PSG et le choix du joueur

Les Parisiens suivent également la situation de près. Le plus intéressant est que Yan Diomande n'a pas caché son affection pour le PSG dans ses interviews précédentes. « Je suis supporter du PSG depuis mon enfance, mon père était aussi un fervent partisan de cette équipe », avait déclaré le joueur. Ce facteur pourrait jouer un rôle décisif dans le processus de transfert et entraver les plans de Liverpool.

Pour l'instant, l'avenir du joueur dépend des négociations entre ses agents et les clubs. Diomande a indiqué qu'il ne prendrait aucune décision finale avant la fin du tournoi en cours en Amérique du Nord. Cette lutte entre la Premier League anglaise et la Ligue 1 sera sans doute l'un des événements les plus retentissants du mercato estival.

LiverpoolYan DiomandeTransfertRB LeipzigPSG
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Paddy Pimblett : « Topuria ne sera plus le même, son ego est brisé »Paddy Pimblett : « Topuria ne sera plus le même, son ego est brisé »Aujourd'hui, 15:29Détails révélés sur la conversation mystérieuse entre Ronaldo et Husanov sur le terrain !Détails révélés sur la conversation mystérieuse entre Ronaldo et Husanov sur le terrain !Aujourd'hui, 15:05Arda Guler : « J'ai très mal joué, les critiques sont justifiées »Arda Guler : « J'ai très mal joué, les critiques sont justifiées »Aujourd'hui, 14:15Le Real Madrid prêt à proposer deux joueurs pour Enzo FernándezLe Real Madrid prêt à proposer deux joueurs pour Enzo FernándezAujourd'hui, 14:05José Mourinho ajoute un nouveau « titre » à sa collection de trophéesJosé Mourinho ajoute un nouveau « titre » à sa collection de trophéesAujourd'hui, 13:36L'Angleterre contrainte d'aligner son équipe type face au PanamaL'Angleterre contrainte d'aligner son équipe type face au PanamaAujourd'hui, 13:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev