L'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, l'ailier du RB Leipzig et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Yan Diomande, s'est exprimé pour la première fois sur les rumeurs concernant son avenir. Récemment, le club anglais de Liverpool a considérablement intensifié ses efforts pour recruter le joueur de 19 ans. Grâce à ses performances remarquables en Bundesliga et lors de la Coupe du Monde, Diomande a attiré l'attention de nombreux grands clubs et est devenu l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com.

Après la victoire de la Côte d'Ivoire contre Curaçao, les journalistes ont brièvement interrogé le jeune prodige sur l'équipe qu'il défendra la saison prochaine. Selon Goal.com, Diomande a souligné qu'il se concentrait actuellement uniquement sur ses matchs avec l'équipe nationale. « Je ne pense pas à mon avenir pour le moment. Je consacre toute mon énergie à la Coupe du Monde, et le temps nous dira ce qui se passera après le tournoi », a répondu le joueur.

Le plan de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah

La direction de Liverpool voit en Yan Diomande un candidat idéal pour succéder à la légende vivante du club, Mohamed Salah. Selon les informations, les Merseysiders souhaitent bâtir une nouvelle ère sous la direction du nouvel entraîneur Andoni Iraola autour de cet ailier talentueux. On dit que la direction de Liverpool est prête à dépenser 100 millions d'euros (86 millions de livres) pour le joueur.

Cependant, le RB Leipzig n'est pas disposé à laisser partir son actif précieux facilement. Le club allemand demande au moins 130 millions d'euros pour le joueur. Si ce transfert se concrétise, Diomande deviendrait l'un des achats les plus chers de l'histoire de Liverpool. Néanmoins, le PSG devrait offrir une concurrence sérieuse au club anglais dans cette course au transfert.

Le facteur PSG et le choix du joueur

Les Parisiens suivent également la situation de près. Le plus intéressant est que Yan Diomande n'a pas caché son affection pour le PSG dans ses interviews précédentes. « Je suis supporter du PSG depuis mon enfance, mon père était aussi un fervent partisan de cette équipe », avait déclaré le joueur. Ce facteur pourrait jouer un rôle décisif dans le processus de transfert et entraver les plans de Liverpool.

Pour l'instant, l'avenir du joueur dépend des négociations entre ses agents et les clubs. Diomande a indiqué qu'il ne prendrait aucune décision finale avant la fin du tournoi en cours en Amérique du Nord. Cette lutte entre la Premier League anglaise et la Ligue 1 sera sans doute l'un des événements les plus retentissants du mercato estival.