Des chercheurs de l'Université de Californie (UCLA) ont mis au point un nouveau type de batterie hybride zinc-ion qui devrait marquer un tournant dans les technologies de stockage d'énergie. Dotée d'une électrode imprimée par impression 3D, ce dispositif peut stocker jusqu'à sept fois plus d'énergie que ses concurrents. Cette découverte devrait devenir à l'avenir une alternative abordable et efficace aux batteries lithium-ion. Source : Ixbt.com rapporte .

La particularité du nouveau dispositif réside dans le fait qu'il est un hybride de deux technologies : la batterie classique et les supercondensateurs. L'une de ses électrodes fonctionne selon le principe d'une batterie classique, tandis que l'autre est fabriquée à partir d'un matériau carboné, comme les supercondensateurs. Cette structure permet à l'appareil non seulement de stocker une grande quantité d'énergie, mais aussi de se charger et de se décharger très rapidement.

Technologie 3D et capacité record

Selon les auteurs du projet, cités par ixbt.com, la principale innovation réside dans une électrode 3D poreuse dotée d'une structure interne ramifiée. Sa surface est recouverte d'oxyde de vanadium, qui retient efficacement la charge. C'est précisément cette solution architecturale qui a permis d'augmenter considérablement la capacité du dispositif. Selon les chercheurs, un seul gramme de ce matériau possède une surface interne équivalant à environ dix terrains de tennis.

Les tests ont montré que la batterie peut stocker jusqu'à sept fois plus de charge que les systèmes hybrides à supercondensateurs existants. Plus important encore, l'appareil a affiché d'excellents résultats en termes de durabilité : après 1500 cycles de charge et de décharge, il a conservé 82 % de sa capacité initiale.

Une alternative abordable et digne du lithium

Ce n'est pas un hasard si les chercheurs de l'UCLA ont choisi le zinc. Le zinc est environ 100 fois plus abondant dans la nature que le lithium, et son extraction et son traitement sont beaucoup plus simples et moins coûteux. Cela devrait contribuer à réduire considérablement le coût des batteries destinées aux véhicules électriques et aux appareils électroménagers à l'avenir.

Le nouveau développement est avant tout destiné aux systèmes de stockage d'énergie où la charge rapide, la longue durée de vie et le faible coût sont essentiels. De plus, l'équipe de chercheurs a également présenté un banc d'essai à imprimante 3D abordable, conçu pour tester de manière précise et standardisée les nouveaux types de dispositifs de stockage d'énergie en laboratoire.

Si cette technologie est introduite dans la production de masse, elle pourrait s'avérer très utile pour les pays qui misent sur les énergies renouvelables, comme l'Ouzbékistan, afin de stocker l'énergie produite par les centrales solaires et éoliennes. Des batteries abordables et durables constituent un maillon essentiel pour garantir l'indépendance énergétique.