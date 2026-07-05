Deschamps explique pourquoi le match contre le Paraguay a été difficile

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est exprimé sur la rencontre après la victoire face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Bien que les Français aient vaincu leur adversaire sur le score de 1-0, Deschamps a reconnu que le match n'avait pas été facile.

« Ils ont exploité toutes leurs possibilités »

Selon Deschamps, le Paraguay a tiré le maximum de ses opportunités tactiques tout au long de la rencontre.

« Le match n'a pas été facile. Tactiquement, ils ont exploité toutes leurs possibilités », a déclaré le technicien.

Le sélectionneur français a également souligné que l'adversaire avait concentré l'essentiel de son attention sur la défense.

Deschamps a évalué le football paraguayen

Le spécialiste français a déclaré que le football affiché par le Paraguay n'était pas spectaculaire. Cependant, il a salué les performances défensives de l'adversaire.

« Ce n'est pas le genre de football qui attire les supporters au stade. Mais ils ont très bien défendu », a déclaré Deschamps.

Selon lui, les matches contre les sélections sud-américaines sont toujours complexes.

Désormais, l'adversaire — le Maroc

La France a vaincu le Paraguay et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Désormais, les joueurs de Didier Deschamps affronteront l'équipe nationale du Maroc pour une place en demi-finales.