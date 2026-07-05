Défauts dangereux détectés sur les avions cargo Boeing 747-8F

L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) a publié une directive de navigabilité en raison de graves défauts dans la structure du fuselage sur certains avions cargo Boeing 747-8F. Cette décision est liée à la détection de fissures dans les éléments porteurs de l'aéronef, ce qui pourrait menacer directement la sécurité des vols. Ixbt.com rapporte l'information.

Selon Ixbt.com, cette directive concerne 11 avions immatriculés aux États-Unis appartenant au groupe de production spécifié dans le bulletin de service de Boeing. Selon les experts, les fissures apparues dans les raccords (pièces de fixation) de plusieurs sections du fuselage pourraient, avec le temps, réduire la solidité de l'ensemble de la structure de l'aéronef.

Conformément aux exigences du régulateur, tous les opérateurs doivent immédiatement soumettre à une inspection technique les pièces indiquées. Si une seule fissure est détectée lors de l'inspection, l'exploitation de cet avion est interdite jusqu'à ce qu'il soit entièrement réparé selon une méthodologie approuvée par la FAA. De telles mesures constituent une pratique standard dans le domaine de l'aviation pour prévenir les accidents mortels inattendus.

Mesures de sécurité et restrictions

Cette défaillance sur le modèle Boeing 747-8F pourrait affecter négativement la durabilité globale de la cellule de l'avion. Selon l'évaluation des experts de la FAA, la diminution de la capacité de charge de la structure pourrait provoquer des déformations inattendues en vol. C'est pourquoi, en cas de détection d'une défaillance, les travaux de réparation sont effectués sous un contrôle très strict.

Il convient de souligner que ces restrictions ne s'appliquent qu'aux modèles cargo Boeing 747-8F. Les avions de passagers Boeing 747-8 Intercontinental ne sont pas inclus dans cette directive pour le moment. En effet, aucun dommage structurel ou fissure de ce type n'a été observé jusqu'à présent sur les avions de ligne de passagers.

Sur le marché de l'aviation en Ouzbékistan également, les avions Boeing occupent une place de premier plan. Bien que les compagnies de transport de fret du pays ne disposent pas d'avions de cette série précise, les normes internationales de sécurité aérienne revêtent une grande importance pour toutes les compagnies aériennes locales. Ces dernières années, Boeing s'est retrouvée à plusieurs reprises au centre de critiques liées à des problèmes techniques et au contrôle qualité.

Cette situation pourrait porter un nouveau coup à la réputation du géant de l'aviation, mais les experts saluent positivement le fait que le problème ait été détecté à temps et que des mesures correctives soient prises. Actuellement, tous les opérateurs doivent achever les inspections techniques dans les délais impartis.