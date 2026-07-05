Un nouveau type de batterie flexible alimentée par l'humidité de l'air a été créé

Des scientifiques de l'Université Rice et de l'Université d'État de Caroline du Nord aux États-Unis ont réalisé une innovation révolutionnaire dans le monde de l'électronique. Les chercheurs ont présenté une batterie flexible capable de produire de l'électricité en absorbant l'humidité de l'air. Contrairement aux accumulateurs traditionnels, cette invention se distingue non seulement par son caractère écologique, mais aussi par son mécanisme de fonctionnement unique. Ixbt.com rapporte .

La base du nouveau dispositif est une membrane de cellulose imprégnée de sels de chlorure de lithium. La batterie, lorsqu'elle est hermétiquement scellée, est complètement inactive et peut être stockée longtemps sans perdre sa charge. Cependant, dès que le boîtier est ouvert et entre en contact avec l'air humide, la membrane absorbe l'eau et les sels se dissolvent pour former un électrolyte. C'est précisément ce processus qui déclenche la réaction chimique assurant le fonctionnement de la batterie.

La structure interne du dispositif se compose d'une anode en magnésium et d'un système de cathode constitué d'argent et de chlorure d'argent. Selon les auteurs, l'abandon des électrolytes liquides toxiques et hautement inflammables rend la batterie sûre et inoffensive pour l'environnement. Il est important de noter que cette technologie conserve sa capacité à fonctionner efficacement même dans des environnements à faible taux d'humidité.

Écailles de pangolin et haute durabilité

Pour conférer de la flexibilité à la batterie, les scientifiques se sont inspirés de la nature. La conception du dispositif est constituée d'éléments qui se chevauchent à la manière des écailles d'un pangolin. Cela permet de plier, d'étirer et de tordre la batterie sans que ses propriétés techniques ne changent pratiquement. Lors des tests, le prototype a alimenté un oxymètre Bluetooth pendant 30 heures de manière continue.

De plus, les chercheurs ont également mis au point une méthode inédite pour assurer la sécurité des données. Si une tentative d'ouverture non autorisée du boîtier hermétique du dispositif est effectuée, une réaction exothermique intense se produit avec la participation d'aluminium et d'iode. En conséquence, l'électronique cesse de fonctionner en peu de temps et les données qu'elle contient deviennent impossibles à lire. Lors de l'expérience, un capteur sans fil a été entièrement détruit en seulement trois minutes.

Selon ixbt.com, cette technologie devrait être largement utilisée dans les domaines suivants à l'avenir :

Électronique portable et montres intelligentes ;

Capteurs médicaux et implants ;

Systèmes Internet des objets (IoT) ;

Dispositifs électroniques protégés à usage unique.

Cette invention pourrait constituer une étape importante non seulement pour améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi pour résoudre le problème des déchets électroniques. Actuellement, les scientifiques travaillent à perfectionner davantage la technologie et à l'adapter à la production de masse.