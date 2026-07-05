Thomas Tuchel s'exprime sur l'état de l'Angleterre avant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a fait le point sur les absences et le processus de récupération avant le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde contre le Mexique. Les nouvelles provenant du camp des "Three Lions" sont à la fois inquiétantes et encourageantes pour les supporters. L'attention se porte principalement sur l'état de Reece James et Jarell Quansah, des pièces maîtresses de la défense. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le capitaine de Chelsea, Reece James, n'est toujours pas totalement rétabli de sa blessure. Selon Goal.com, le défenseur latéral droit n'a pas pu participer aux derniers entraînements à Mexico. La blessure au genou contractée lors du match de phase de groupe contre le Ghana continue de le gêner. Sa présence dans le onze de départ pour le match crucial de dimanche reste incertaine.

Problèmes défensifs et retour attendu

Lors de la conférence de presse, Thomas Tuchel a souligné que les résultats des examens médicaux seraient déterminants concernant Reece James. "Reece pourrait être sur le banc, mais tout dépend de la conclusion finale des médecins. Nous ne pouvons pas mettre sa santé en danger", a expliqué le technicien allemand. Parallèlement, Tuchel a confirmé le retour à l'entraînement complet de Jarell Quansah. Le retour du jeune défenseur, qui avait manqué les matchs contre le Panama et la République démocratique du Congo, devrait somewhat soulager les problèmes de la ligne défensive.

Le duel contre le Mexique se déroulera au mythique stade Azteca. Thomas Tuchel a souligné l'importance de cette rencontre. Selon lui, le soutien fervent des hôtes et l'atmosphère du stade constitueront un véritable test pour l'Angleterre. Malgré cela, l'entraîneur a exprimé sa confiance dans le talent et la préparation de ses joueurs.

Le capitaine de l'équipe, Harry Kane, a également partagé ses réflexions avant le match. Il a souligné que les blessures dans l'effectif ou les conditions météorologiques défavorables (des orages sont attendus pendant le match) ne peuvent servir d'excuses en cas de défaite. "Le Mexique est un adversaire fort, mais nous devons surmonter toutes les difficultés pour atteindre les quarts de finale. C'est précisément pour ces matchs complexes que la Coupe du Monde est précieuse", a déclaré Kane.

Si l'équipe d'Angleterre franchit avec succès cette étape, elle décrochera son ticket pour les quarts de finale qui se dérouleront à Miami. Pour l'instant, Tuchel et son staff se concentrent sur la préparation de Reece James pour qu'il puisse au moins entrer en jeu depuis le banc et sur la résistance à la pression mexicaine. Pour les supporters anglais, la stabilité de la ligne défensive pourrait être le facteur décisif du match.