Ronaldo a envoyé un message vidéo à un enfant qui a perdu sa famille dans le puissant séisme au Venezuela (vidéo)

·56·Monde
Ronaldo a envoyé un message vidéo à un enfant qui a perdu sa famille dans le puissant séisme au Venezuela (vidéo)

Après le puissant séisme au Venezuela, un jeune fan de football gravement blessé a reçu un message vidéo spécial de Cristiano Ronaldo. Le footballeur portugais lui a souhaité un prompt rétablissement et l'a invité à un de ses matchs à l'avenir.

L'enfant a été enseveli sous les décombres lors de la catastrophe naturelle. Il a été sauvé, mais il a perdu les membres de sa famille. En raison de la gravité de ses blessures, les médecins ont dû amputer l'une de ses jambes.

Pendant son séjour à l'hôpital, l'enfant a demandé une carte Panini à l'effigie de Cristiano Ronaldo. La publication concernant son souhait s'est largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Informé de l'événement, Ronaldo a envoyé un message vidéo à l'enfant, exprimant son désir de le rencontrer en personne. Une carte autocollante spéciale lui a également été remise.

Le jeune fan qui a reçu le cadeau n'a pas pu cacher sa joie. Il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de Ronaldo.

Cristiano RonaldoVenezuelaPanini
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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