Zlatan Ibrahimović : « À ma place, j'aurais pris cinq cartons rouges »

Zlatan Ibrahimović a salué le comportement des joueurs français lors du match contre le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Selon l'ancien attaquant suédois, malgré la tension extrême de la rencontre, les Français ont fait preuve d'une grande solidité mentale sans céder aux provocations adverses.

« Les Français sont restés calmes »

Ibrahimović a souligné que les joueurs paraguayens ont pratiqué un jeu dur et provocateur tout au long du match.

« Si j'avais été sur le terrain, j'aurais probablement pris quatre ou cinq cartons rouges. Les joueurs français, eux, sont restés calmes, ils ont souri et n'ont pas mordu à l'hameçon », a-t-il déclaré sur FOX Sports.

À son avis, la meilleure réponse à donner à l'adversaire dans une telle situation est de se concentrer sur le résultat plutôt que sur les émotions.

Mbappé a inscrit l'unique but

La rencontre s'est soldée par une victoire 1-0 de la France.

Le seul but du match a été marqué par Kylian Mbappé sur penalty. Le capitaine français a su saisir sa chance pour qualifier son équipe en quarts de finale.

Le Maroc, prochain adversaire en quarts

Les hommes de Didier Deschamps affronteront l'équipe nationale du Maroc au tour suivant.

Le vainqueur de ce duel décrochera son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Pour la France, le calme et la discipline affichés face au Paraguay pourraient être une fois de plus leurs armes principales.