Inquiétude en Argentine : Scaloni face à trois problèmes majeurs

Bien que l'équipe nationale d'Argentine se soit qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le staff technique dirigé par Lionel Scaloni n'est pas entièrement satisfait du jeu produit.

La victoire difficile contre le Cap-Vert a mis en lumière les points faibles des champions du monde en titre. Avant le choc décisif contre l'Égypte, l'Argentine doit résoudre plusieurs problèmes cruciaux.

Un pressing qui ne fonctionne pas comme prévu

Selon le journal Diario Olé, la principale préoccupation de Scaloni concerne le système de pressing de l'équipe.

Les joueurs argentins ne parviennent pas à presser assez rapidement et de manière organisée après la perte du ballon. En conséquence, les adversaires réussissent à sortir du pressing et à lancer des contre-attaques rapides.

Scaloni attend de son équipe un pressing beaucoup plus actif, intense et collectif.

La possession est là, mais le tranchant manque

Bien que l'Argentine contrôle souvent le ballon et développe des attaques placées, la plupart d'entre elles ne débouchent pas sur des situations dangereuses.

L'équipe peine à accélérer le rythme, à briser les lignes adverses par des passes imprévues et à varier rapidement ses axes d'attaque.

C'est pourquoi les attaques argentines semblent parfois monotones et prévisibles pour l'adversaire.

Tout repose encore sur Messi

Un autre problème sérieux pour le staff technique est la dépendance excessive de l'équipe envers le talent de Lionel Messi.

Surtout face à des adversaires qui ferment le jeu en défense, l'Argentine attend la solution offensive de son leader de 39 ans.

Bien que Messi continue de créer des situations décisives, Scaloni souhaite mieux répartir les responsabilités offensives entre les autres joueurs. Sinon, les adversaires pourraient neutraliser Messi et limiter tout le potentiel offensif de l'équipe.

Le Cap-Vert a mis l'Argentine en grande difficulté

L'« Albiceleste » a connu un match beaucoup plus difficile que prévu contre le Cap-Vert lors du tour précédent.

Le score est resté nul dans le temps réglementaire et les Argentins ne se sont imposés que lors des prolongations sur le score de 3-2. Ce match a montré que l'équipe doit encore travailler sur le pressing, le développement des attaques et l'équilibre défensif.

Le prochain test : l'Égypte

L'équipe nationale d'Argentine affrontera l'Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 le 7 juillet.

Le match débutera à 21h00, heure de Tachkent.

L'Égypte est une équipe disciplinée en défense et dangereuse en contre-attaque. Si les joueurs de Scaloni répètent leurs erreurs précédentes, ce match ne sera pas une promenade de santé. Messi est là, mais le plan de jeu ne doit pas reposer uniquement sur lui.