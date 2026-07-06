Harry Kane perd sa voix : les détails du match dramatique entre l'Angleterre et le Mexique

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Harry Kane perd sa voix : les détails du match dramatique entre l'Angleterre et le Mexique

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a complètement perdu sa voix après un match intense et dramatique contre le Mexique. La rencontre, disputée dans le cadre de la Coupe du Monde et terminée par une victoire anglaise 3-2, restera dans les mémoires des fans non seulement pour la bataille sur le terrain, mais aussi pour cet incident curieux après le match. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après la fin du match au légendaire stade Azteca de Mexico, l'attaquant du Bayern Munich s'est présenté devant les caméras de la BBC. Cependant, il était presque incapable de parler. La voix rauque de Kane est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, les fans le comparant à divers personnages. Le joueur lui-même a expliqué cet état par les émotions sur le terrain et les cris lors de la célébration de la victoire.

Une véritable bataille sur le terrain et la volonté de Thomas Tuchel

Le match lui-même a pris des allures de thriller. L'équipe d'Angleterre a très bien entamé la rencontre et a pris l'avantage grâce à un doublé de Jude Bellingham. Cependant, les hôtes n'ont pas abandonné : Julian Quiñones a réduit le score, et peu après, le défenseur anglais Jarell Quansah a été expulsé. Cela a contraint les hommes de Thomas Tuchel à jouer une grande partie du match en infériorité numérique.

Dans une situation aussi difficile, Harry Kane a pris ses responsabilités de capitaine et a transformé un penalty à la 60e minute, inscrivant le troisième but de son équipe. Bien que le Mexicain Raul Jimenez ait également marqué sur penalty pour réduire l'écart, la défense anglaise a tenu bon jusqu'au bout. Selon Goal.com, cette victoire propulse l'Angleterre en quarts de finale, où ils affronteront la Norvège à Miami.

« C'était un match de folie. Nous devions nous battre jusqu'au bout. Je viens de chanter sans arrêt, c'est pourquoi je ne peux plus parler. L'ambiance autour de nous, l'équipe et tout le monde étaient contre nous, mais nous avons trouvé le chemin de la victoire », a déclaré Harry Kane avec sa voix rauque lors de l'interview.

Le sélectionneur de l'équipe nationale, Thomas Tuchel, n'a pas caché son émotion après le match. Le technicien allemand a exprimé sa fierté quant au caractère montré par son équipe lors d'un match retardé d'une heure en raison de conditions météorologiques défavorables. Il a souligné que pour gagner dans des stades comme l'Azteca, il faut non seulement du talent, mais aussi un mental d'acier.

Cette victoire devrait être l'un des tournants les plus importants du tournoi pour l'Angleterre. Harry Kane a prouvé une fois de plus qu'il est un véritable leader, non seulement par ses buts, mais aussi en soutenant son équipe de toute sa voix. Désormais, les fans attendent que sa voix se rétablisse avant les quarts de finale.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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