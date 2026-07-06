Neymar annonce la fin de sa carrière internationale avec le Brésil

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Neymar annonce la fin de sa carrière internationale avec le Brésil

L'une des plus grandes stars de l'histoire du football brésilien, meilleur buteur de tous les temps de la Seleção, Neymar a mis un terme à sa carrière internationale. Cette décision inattendue et émouvante a été annoncée après l'élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde face à la Norvège. Pour l'attaquant de 34 ans, ce tournoi restera sa dernière grande compétition. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match contre la Norvège, les Brésiliens se sont inclinés 1-2, quittant prématurément le tournoi. Bien que Neymar ait réduit le score sur penalty dans les dernières minutes, cela n'a pas suffi à sauver les « pentacampeones ». En larmes sur la pelouse après le coup de sifflet final, le joueur a confirmé en zone mixte qu'il ne porterait plus jamais le maillot de l'équipe nationale.

La fin d'un parcours légendaire

Neymar a commenté symboliquement la fin de sa carrière internationale : « J'ai essayé, j'ai tout donné. Tout a commencé au MetLife Stadium et c'est là que ça se termine. Maintenant, c'est fini », a déclaré l'attaquant. Selon Goal.com, l'état émotionnel du joueur témoigne de la difficulté de cette décision.

Les 16 années de carrière de Neymar avec le Brésil ont été marquées par des records et des moments inoubliables. Il a disputé 130 matchs et inscrit 80 buts. Avec ce résultat, il a battu le record de la légende Pelé, devenant le meilleur buteur de l'histoire du pays. Il compte également 59 passes décisives à son actif.

Chiffres et héritage

Neymar se distinguait non seulement par ses buts, mais aussi par son leadership sur le terrain. Il occupe la deuxième place des joueurs les plus capés de l'histoire de la sélection. Malheureusement, il lui manque un titre de champion du monde, mais il est resté pendant plus d'une décennie le visage et le symbole du football brésilien.

Portant dignement le numéro 10, Neymar a toujours été au cœur du jeu offensif de l'équipe, malgré les changements tactiques et les successions d'entraîneurs. Son départ marque la fin d'une ère pour le football brésilien. Désormais, la Seleção devra se trouver un nouveau leader, mais les statistiques et le style de jeu de Neymar resteront gravés dans la mémoire des fans pour longtemps.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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