Jude Bellingham appelle les fans à célébrer après la victoire contre le Mexique

La star de l'équipe d'Angleterre et du Real Madrid, Jude Bellingham, n'a pas pu cacher son émotion après le match dramatique contre le Mexique, qui a permis aux Anglais de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Auteur d'un doublé lors de cette rencontre au stade Azteca, remportée 3-2, le milieu de terrain a qualifié cette victoire de moment le plus fier de sa carrière internationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Comme le match s'est terminé lundi matin, heure britannique, Bellingham a exprimé sa gratitude envers les supporters qui sont restés éveillés pour soutenir l'équipe. Avec une pointe d'humour, le joueur a suggéré qu'un jour férié devrait être décrété dans le pays, appelant les travailleurs et les étudiants à faire la fête. Selon Goal.com, il a déclaré aux fans : "Envoyez un message à vos patrons pour dire que vous ne viendrez pas travailler, c'est simple".

Une victoire héroïque dans un stade historique

Ce match n'a pas été facile pour l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel. Malgré l'expulsion de Jarell Quansah, les Anglais ont fait preuve de résilience. Les deux buts de Jude Bellingham et la réalisation de Harry Kane ont scellé la victoire des "Three Lions". Il convient de noter que le Mexique n'avait perdu que deux de ses 89 matchs dans son antre historique.

Après le coup de sifflet final, Bellingham a évoqué l'esprit d'équipe et le soutien des fans. Selon lui, toute la semaine, l'équipe n'a pensé qu'à l'ambiance hostile au Mexique et à la manière de contrer un adversaire aussi coriace. Le joueur a qualifié cette victoire de plus belle soirée sous le maillot anglais, soulignant qu'il s'agissait d'une réussite pour tout le pays.

Connexion avec les fans et responsabilité

Dans son interview, Jude Bellingham a rappelé qu'il était un fan de l'équipe d'Angleterre depuis son enfance. Il a raconté avoir regardé sa première Coupe du Monde en 2010 et se souvenir des difficultés de l'époque. Aujourd'hui, il se dit heureux de faire partie d'une équipe capable d'apporter de la joie aux supporters.

"Je suis un fan de l'Angleterre depuis l'âge de sept ans. Faire partie d'une équipe capable d'offrir de tels moments au pays est l'événement le plus important de ma carrière et de ma vie. C'est pourquoi les enfants ne devraient pas aller à l'école et les parents ne devraient pas aller travailler, c'est le moment de faire la fête avec ses amis", a ajouté la jeune star.

Cette victoire renforce les ambitions de l'Angleterre dans le tournoi. Conscient de ses responsabilités, Bellingham a exprimé sa confiance dans le fait que chacun des 26 joueurs de l'équipe est capable d'obtenir un tel résultat. Les hommes de Thomas Tuchel entament désormais leur préparation pour les quarts de finale.