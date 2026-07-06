Carlo Ancelotti dirigera le Brésil jusqu'en 2030

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Carlo Ancelotti dirigera le Brésil jusqu'en 2030

La Confédération brésilienne de football a clarifié sa position sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Malgré l'échec lors de la Coupe du Monde 2026, le technicien italien continuera d'occuper le poste de sélectionneur.

Le directeur exécutif de la confédération, Rodrigo Caetano, a déclaré que le projet avec Ancelotti est prévu jusqu'à la Coupe du Monde 2030.

« Ancelotti travaillera sur tout le cycle »

Le Brésil a quitté le tournoi prématurément après une défaite 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Malgré cela, la fédération ne prévoit pas de changements radicaux dans le staff technique.

« Pour nous, l'objectif principal est de mener tout le cycle avec l'entraîneur en toute sérénité. Il poursuivra son travail jusqu'à la Coupe du Monde 2030 », a déclaré Caetano.

Il a souligné que le Brésil doit désormais se préparer pour le prochain mondial étape par étape, sans précipitation.

Une atmosphère difficile règne dans l'équipe

Caetano n'a pas caché que l'élimination de la Coupe du Monde a été un coup dur pour les joueurs, le personnel et le staff technique.

« Tout le monde est très blessé et déçu. Les joueurs, le personnel et le staff technique prennent ce résultat très difficilement », a-t-il ajouté.

L'équipe nationale du Brésil était arrivée au tournoi comme l'un des principaux favoris pour le titre, mais a été stoppée dès les huitièmes de finale.

Les 38 jours de travail ne doivent pas être dévalorisés

Malgré la défaite, le représentant de la fédération a salué le travail et l'attitude professionnelle de l'équipe tout au long du tournoi.

« Le temps passé ensemble, surtout cette période de 38 jours, ne peut être dénigré. Durant ce laps de temps, nous avons vu à quel point les joueurs étaient dévoués et professionnels », a affirmé Caetano.

Selon lui, l'équipe a amélioré son jeu tout au long de la compétition et a montré un football digne lors du match contre la Norvège.

« Nous visions la finale »

Caetano a souligné que le Brésil avait suffisamment d'opportunités pour atteindre les quarts de finale.

« L'élimination est difficile à accepter car nous avions toutes les chances de passer au tour suivant. Notre objectif principal était d'atteindre la finale », a-t-il déclaré.

Une nouvelle étape commence désormais pour l'équipe nationale du Brésil. Ancelotti reste à son poste et la fédération lui donne l'opportunité de reconstruire et de renforcer l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2030.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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