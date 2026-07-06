24 personnes hospitalisées après l'attaque contre Kiev

·38·Monde
24 personnes hospitalisées après l'attaque contre Kiev

Au moins 7 personnes ont été tuées à la suite des frappes aériennes menées par les forces armées russes sur Kiev, la capitale ukrainienne, durant la nuit.

Selon les premières informations, 24 autres personnes ont été blessées à divers degrés. Les victimes reçoivent actuellement des soins médicaux.

Des destructions ont été signalées dans certains quartiers de la ville à la suite de l'attaque. Le bilan des victimes pourrait encore évoluer.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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