24 personnes hospitalisées après l'attaque contre Kiev

Au moins 7 personnes ont été tuées à la suite des frappes aériennes menées par les forces armées russes sur Kiev, la capitale ukrainienne, durant la nuit.

Selon les premières informations, 24 autres personnes ont été blessées à divers degrés. Les victimes reçoivent actuellement des soins médicaux.

Des destructions ont été signalées dans certains quartiers de la ville à la suite de l'attaque. Le bilan des victimes pourrait encore évoluer.