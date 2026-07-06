Le jour de l'Indépendance marqué par des fusillades dans plusieurs États américains

Des fusillades ont éclaté dans plusieurs villes des États-Unis lors des célébrations du jour de l'Indépendance. Selon les premières informations, au moins six personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, rapporte NBC News.

L'un des incidents les plus graves a eu lieu à Coney Island, dans le quartier de Brooklyn à New York. Un individu armé portant un masque noir a ouvert le feu sur des personnes participant à un barbecue familial. Huit personnes, dont quatre enfants, ont été blessées.

Des attaques armées ont également été signalées dans l'Indiana, en Californie, dans le Missouri et dans l'Ohio lors des événements organisés pour le jour de l'Indépendance. Dans certains cas, les victimes étaient mineures.

Une fusillade survenue dans le centre de Pensacola, en Floride, a causé la mort d'un jeune homme de 19 ans. Six autres personnes ont été blessées lors de cet incident.

Dans l'Indiana, une femme et un enfant de 10 ans ont été tués lors de différentes fusillades. Huit adultes ont été transportés à l'hôpital.

Dans le Missouri, un jeune homme de 17 ans est décédé. Deux autres adolescents de 16 ans, touchés par des tirs, ont été hospitalisés.