La triste vérité derrière la photo d'un prisonnier palestinien torturé

Une photo montrant un homme de Gaza arrêté par l'armée israélienne, les mains, les yeux et le corps ligotés, attaché face contre terre à un lit à l'aide d'un long bâton en bois, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Après que cette image a suscité de vives discussions, les autorités israéliennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête interne. C'est ce qu'a rapporté Al Jazeera .

Sur la photo diffusée, l'homme de Gaza est déshabillé et attaché face contre terre sur un lit. La partie israélienne, tout en confirmant l'authenticité de la photo, a déclaré qu'une telle situation n'est absolument pas conforme aux valeurs et aux règles de service de l'armée du pays. Parallèlement, les responsables n'ont pas encore divulgué l'identité de la personne sur la photo ni le lieu où elle est détenue.

Il s'avère que la photo a été publiée sur le réseau social Instagram avec une légende en hébreu : « Bonjour » . Plus tard, le compte de l'auteur de cette publication a été supprimé. L'armée israélienne a annoncé qu'une enquête était en cours et que si les coupables étaient identifiés, ils pourraient répondre de leurs actes devant la loi.

Abu Nassar, ayant vu la photo, a affirmé que l'homme sur l'image est son fils, Usama. Selon lui, il a reconnu son fils grâce aux marques sur son corps.

« Je connais chaque marque sur son corps. Mon fils avait des gonflements et des cicatrices sur la jambe. J'ai vu les mêmes marques sur la jambe gauche de l'homme sur la photo », a-t-il déclaré.

Selon ses proches, Usama a été arrêté près de la « Ligne jaune » en mars de cette année, lors de la trêve entre Israël et le Hamas. Il a été arrêté le 19 mars avec son enfant âgé d'un an et demi. Le petit enfant a été libéré le jour même, mais ses proches ont affirmé qu'il portait des traces de blessures ressemblant à des brûlures de cigarette sur les jambes.

L'armée israélienne a rejeté les accusations de violence envers le bébé. Selon l'armée, les marques sur les jambes de l'enfant sont apparues à la suite de tirs de sommation effectués par les soldats pour empêcher Usama de s'approcher de la « Ligne jaune ». L'enquête sur cet incident se poursuit.