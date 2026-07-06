Le Brésil fait ses adieux à la Coupe du Monde, les larmes de Neymar font débat

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Le Brésil fait ses adieux à la Coupe du Monde, les larmes de Neymar font débat

L'équipe nationale du Brésil a affronté la Norvège lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le match s'est soldé par une victoire 1-2 en faveur de la Norvège, mettant ainsi fin au parcours du Brésil dans la compétition.

Après la rencontre, Neymar n'a pas pu cacher ses émotions. Il n'a pas réussi à retenir ses larmes sur le terrain. Les images montrant l'état du joueur sont devenues virales sur les réseaux sociaux en peu de temps.

Les utilisateurs ont réagi de diverses manières aux larmes de Neymar. Certains ont souligné son attachement à l'équipe nationale et sa profonde tristesse face à la défaite, tandis que d'autres ont critiqué le jeu du Brésil.

La Norvège, quant à elle, a remporté une victoire historique et s'est qualifiée pour le tour suivant. Pour le Brésil, ce match était le dernier de cette Coupe du Monde.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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