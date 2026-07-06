Meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026 : trois stars en tête

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Meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026 : trois stars en tête

Une nouvelle journée de la Coupe du Monde 2026 s'est achevée. Après les huitièmes de finale, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont à égalité en tête du classement des buteurs.

Les trois superstars ont marqué sept buts chacune. La course au Soulier d'Or devient encore plus intense lors des phases décisives des play-offs.

Sept buts pour les trois attaquants

Le leader argentin Lionel Messi, le capitaine français Kylian Mbappé et l'attaquant norvégien Erling Haaland ont chacun trouvé le chemin des filets sept fois lors de ce Mondial.

Cependant, Mbappé a disputé un match de plus que Messi et Haaland. Par conséquent, le ratio d'efficacité des attaquants argentin et norvégien est légèrement supérieur.

Le plus important est que les équipes des trois joueurs sont toujours en lice dans la compétition. Le total de sept buts n'est donc pas définitif.

Harry Kane se rapproche des leaders

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, occupe la place suivante dans la course aux buteurs avec six réalisations.

L'équipe de Kane s'est également qualifiée pour les quarts de finale. L'attaquant du Bayern Munich a donc l'opportunité de marquer lors des prochains matchs pour rattraper ou dépasser les leaders.

Les joueurs avec quatre buts

Le classement des buteurs se poursuit avec les joueurs ayant inscrit quatre buts :

  • Vinícius Júnior — Brésil ;

  • Ismaïla Sarr — Sénégal ;

  • Mikel Oyarzabal — Espagne ;

  • Ousmane Dembélé — France.

Le Brésil ayant quitté le Mondial, Vinícius ne pourra plus améliorer son score. Les autres joueurs continuent de lutter lors des phases à élimination directe.

Ronaldo compte trois buts

Le leader de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a réussi à marquer trois buts jusqu'à présent.

Il est dit que pour l'attaquant de 41 ans, il s'agit de sa dernière Coupe du Monde. Chaque match suivant revêt donc une importance particulière pour le Portugal et pour ses records personnels.

Les principaux prétendants au Soulier d'Or

Voici le haut du classement des buteurs actuel :

Joueur

Équipe nationale

Buts

Lionel Messi

Argentine

7

Kylian Mbappé

France

7

Erling Haaland

Norvège

7

Harry Kane

Angleterre

6

Vinícius Júnior

Brésil

4

Ismaïla Sarr

Sénégal

4

Mikel Oyarzabal

Espagne

4

Ousmane Dembélé

France

4

Cristiano Ronaldo

Portugal

3

Le Mondial se termine le 19 juillet

La Coupe du Monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le tournoi a débuté le 11 juin et la finale aura lieu le 19 juillet.

L'Argentine participe en tant que championne du monde en titre. Les fans attendent désormais non seulement le trophée, mais aussi la bataille pour le Soulier d'Or entre Messi, Mbappé et Haaland.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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