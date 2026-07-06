Le père d'Erling Haaland fait une déclaration surprenante sur un possible transfert au Real Madrid

L'avenir de l'une des plus grandes stars du football mondial, Erling Haaland, est à nouveau au centre de l'attention. Le père de l'attaquant vedette de Manchester City, Alf-Inge, a alimenté les rumeurs de transfert en évoquant la possibilité d'un départ vers le Real Madrid. Bien que le joueur se sente heureux en Angleterre, l'attrait du club madrilène reste intact. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte le média.

Selon Goal.com, lors d'une interview accordée à DAZN avant le match de la Norvège contre le Brésil, Alf-Inge Haaland a souligné que son fils avait un contrat à long terme avec Manchester City. Cependant, il a ajouté des propos susceptibles d'exciter les supporters madrilènes : « Tout le monde veut jouer au Real Madrid. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football », a-t-il déclaré.

Âgé de 25 ans, Erling Haaland prouve qu'il est au sommet de sa forme lors de la Coupe du Monde 2026. Lors du match contre le Brésil, il a inscrit un doublé, propulsant la Norvège en quarts de finale. Avec 7 buts dans le tournoi, l'attaquant rivalise avec Lionel Messi et Kylian Mbappé au classement des buteurs. Ses statistiques internationales — 62 buts en 54 matchs — sont tout simplement incroyables.

L'intérêt madrilène et les promesses électorales

Le nom de Haaland a été fréquemment mentionné lors de la récente course à la présidence du Real Madrid. Le candidat malheureux, Enrique Riquelme, avait basé sa campagne sur la promesse de recruter la star norvégienne. Bien que l'agente de Haaland, Rafaela Pimenta, ait démenti ces rumeurs à l'époque, les récents commentaires du père du joueur suggèrent que la porte n'est pas totalement fermée.

La direction de Manchester City tente de rester sereine. Le club a prolongé le contrat de l'attaquant début 2025, le liant pour le long terme. Malgré cela, l'intérêt de géants comme le Real Madrid et les plans changeants du joueur pourraient représenter une menace constante pour le champion d'Angleterre.

Ce sujet de transfert passionne également les fans de football. Chaque mouvement d'Erling Haaland suscite de grands débats sur les réseaux sociaux. Si ce transfert se concrétise, il deviendrait sans aucun doute l'un des accords les plus chers et les plus retentissants de l'histoire du football. Pour l'instant, l'attaquant se concentre sur son parcours en Coupe du Monde.