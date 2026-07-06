Le commerce de fraises tourne au conflit : altercation sur un marché d'Och

·4·Monde
Le commerce de fraises tourne au conflit : altercation sur un marché d'Och

Un conflit a éclaté entre des commerçants et un agriculteur sur un marché situé rue Rayimbekov à Och, au Kirghizistan. Les vidéos de l'incident se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, suscitant des débats animés parmi les utilisateurs.

Selon des témoins, le désaccord a commencé entre un agriculteur vendant des fraises et des commerçants locaux. L'escalade du conflit a conduit à l'écrasement des fraises de l'agriculteur et à la déchirure de ses vêtements.

L'affaire a été enregistrée par le département de police d'Aq-Buura. Les forces de l'ordre ont identifié les participants à l'incident et les ont emmenés au service d'enquête.

Des expertises nécessaires ont été ordonnées et l'enquête préliminaire se poursuit pour faire la lumière sur toutes les circonstances de l'incident.

KirghizistanOchConflitMarchéFaits Divers
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le jour de l'Indépendance marqué par des fusillades dans plusieurs États américainsLe jour de l'Indépendance marqué par des fusillades dans plusieurs États américainsAujourd'hui, 12:32Le Brésil fait ses adieux à la Coupe du Monde, les larmes de Neymar font débatLe Brésil fait ses adieux à la Coupe du Monde, les larmes de Neymar font débatAujourd'hui, 12:1824 personnes hospitalisées après l'attaque contre Kiev24 personnes hospitalisées après l'attaque contre KievAujourd'hui, 12:11Un enfant secouru après avoir dérivé sur un matelas pneumatique en TurquieUn enfant secouru après avoir dérivé sur un matelas pneumatique en TurquieAujourd'hui, 12:02Attaque massive sur Kiev : au moins 7 mortsAttaque massive sur Kiev : au moins 7 mortsAujourd'hui, 12:01Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra finDes scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra finAujourd'hui, 09:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas