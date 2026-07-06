Le commerce de fraises tourne au conflit : altercation sur un marché d'Och

Un conflit a éclaté entre des commerçants et un agriculteur sur un marché situé rue Rayimbekov à Och, au Kirghizistan. Les vidéos de l'incident se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, suscitant des débats animés parmi les utilisateurs.

Selon des témoins, le désaccord a commencé entre un agriculteur vendant des fraises et des commerçants locaux. L'escalade du conflit a conduit à l'écrasement des fraises de l'agriculteur et à la déchirure de ses vêtements.

L'affaire a été enregistrée par le département de police d'Aq-Buura. Les forces de l'ordre ont identifié les participants à l'incident et les ont emmenés au service d'enquête.

Des expertises nécessaires ont été ordonnées et l'enquête préliminaire se poursuit pour faire la lumière sur toutes les circonstances de l'incident.