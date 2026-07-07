Des amoureux indiens ont tenté de reproduire les cascades dangereuses de rofeurs russes (vidéo)

·5·Monde
Des amoureux indiens ont tenté de reproduire les cascades dangereuses de rofeurs russes (vidéo)

Dans un village d'Inde, un couple a grimpé sur une tour à haute tension pour réaliser une vidéo romantique destinée aux réseaux sociaux.

Il s'est avéré qu'ils tentaient de reproduire la performance des rofeurs russes Angela Nikolau et Ivan Beerkus à New York.

Après que les jeunes soient montés au sommet de la structure la plus haute du village, les habitants, inquiets du danger, ont alerté les forces de l'ordre. La police et les autorités compétentes les ont fait redescendre en toute sécurité.

Les experts soulignent qu'à proximité des lignes électriques, il est possible de recevoir une décharge électrique puissante même sans toucher les câbles. Un faux mouvement en hauteur augmente également le risque de chute.

Auparavant, le 1er juillet, Angela Nikolau et Ivan Beerkus avaient mis en scène une demande en mariage au sommet de l'Empire State Building.

Ils ont été arrêtés après l'incident et huit chefs d'accusation ont été retenus contre eux. Le procès est attendu pour le 24 août.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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