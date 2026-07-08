Salah sur Messi : « Il peut faire basculer le match à lui tout seul »

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine a battu l'Égypte 3-2. Après la rencontre, le leader égyptien Mohamed Salah a exprimé son admiration pour Lionel Messi.

Bien que l'Égypte ait mené 2-0, elle n'a pas réussi à conserver son avantage. Messi, malgré un penalty manqué, a changé le cours du match avec un but et une passe décisive.

L'Égypte était tout près de l'exploit

Le match a très bien commencé pour l'Égypte. Le représentant africain a pris deux buts d'avance face à l'Argentine, semblant faire un grand pas vers les quarts de finale.

Cependant, le champion en titre a intensifié la pression dans les dernières minutes pour arracher la victoire 3-2.

Messi a raté un penalty, mais a transformé le match

Lionel Messi n'a pas réussi à convertir son penalty en début de match, mais il a eu un impact majeur sur la suite de la rencontre.

Le capitaine argentin a délivré une passe décisive et a marqué un but, jouant un rôle décisif dans la remontada de son équipe.

Salah reconnaît le talent de Messi

Mohamed Salah a ouvertement reconnu le niveau de Messi après le match.

« Nous avons fait de notre mieux, mais il y a un gars nommé Messi qui peut changer le cours du match à tout moment et gagner seul. Messi est à un niveau bien supérieur aux autres joueurs, je dois l'admettre », a déclaré Salah, cité par La Derecha Diario.

La Suisse attend l'Argentine en quarts de finale

L'Égypte quitte le tournoi après cette défaite, tandis que l'Argentine se qualifie pour les quarts de finale.

Au prochain tour, les hommes de Lionel Scaloni affronteront la Suisse. Messi reste le principal espoir de l'Argentine pour cette Coupe du Monde 2026.