Démission au Portugal : Martínez quitte son poste

Les démissions d'entraîneurs se poursuivent lors de la Coupe du Monde 2026. Roberto Martínez, sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, a quitté ses fonctions après la défaite en huitièmes de finale contre l'Espagne.

Le Portugal s'est incliné 0-1 face à l'Espagne et a été éliminé du tournoi. Martínez a déclaré qu'il avait pris les rênes de l'équipe pour remporter le titre mondial, mais qu'il était inutile de continuer après l'échec de cet objectif.

Martínez : « Il est inutile de continuer sans victoire »

Le technicien espagnol a précisé que sa décision de démissionner n'était pas actée avant la Coupe du Monde. Selon lui, l'objectif principal était de gagner le Mondial avec le Portugal.

« Je suis venu au Portugal pour gagner la Coupe du Monde et je pense qu'il est inutile de continuer sans victoire », a déclaré Martínez.

Le contrat a également pris fin ce jour-là

Martínez a souligné que la direction du football portugais a désormais la possibilité de choisir un nouvel entraîneur.

« Le président m'a toujours soutenu, mais mon contrat se termine aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à ajouter », a-t-il ajouté.

Aucun trophée remporté avec le Portugal

Roberto Martínez avait pris les commandes de l'équipe nationale du Portugal en 2023.

Cependant, le technicien espagnol n'a pu remporter aucun trophée avec l'équipe. Lors de la Coupe du Monde 2026, le Portugal a été éliminé en huitièmes de finale après sa défaite contre l'Espagne.

Huitième démission au Mondial

Il s'agit de la huitième démission d'un entraîneur parmi les équipes ayant participé à cette Coupe du Monde.

Auparavant, les techniciens suivants avaient également quitté leurs fonctions :

Sabri Lamouchi — Tunisie ;

Hong Myung-bo — Corée du Sud ;

Steve Clarke — Écosse ;

Miroslav Koubek — République tchèque ;

Ronald Koeman — Pays-Bas ;

Sebastián Beccacece — Équateur ;

Julian Nagelsmann — Allemagne.

Les résultats de la Coupe du Monde 2026 changent radicalement non seulement le destin des équipes, mais aussi l'avenir des entraîneurs. Le Portugal entame désormais une nouvelle ère.