Le vainqueur du match entre la Suisse et la Colombie, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, a été décidé lors de la séance de tirs au but. Après le match riche en buts entre l'Argentine et l'Égypte, cette rencontre a mis les nerfs des supporters à rude épreuve. Zamin.uz présente les moments forts de la rencontre.

Suisse – Colombie — 0:0 (tirs au but — 4:3)

Un match ennuyeux et les frites de Jürgen Klopp

Pendant le temps réglementaire et les prolongations, les équipes ont fait preuve d'une prudence excessive. Le contrôle du ballon et la gestion du temps ont pris le pas sur la création d'occasions. L'événement le plus marquant et le plus discuté sur les réseaux sociaux lors des 45 premières minutes n'a pas eu lieu sur le terrain, mais en tribune :

Les cadreurs, lassés par la bataille tactique ennuyeuse, ont porté leur attention sur l'entraîneur célèbre assis en tribune, Jürgen Klopp, qui dégustait des frites avec appétit. Ces images ont été plus largement commentées sur les réseaux sociaux que le match lui-même.

Ce n'est qu'en prolongation que la Colombie a tenté de prendre l'initiative, mais la défense suisse a tenu bon et les cages sont restées inviolées.

Tension aux tirs au but et héroïsme de Kobel

Lors de la loterie des tirs au but, les deux équipes ont commis des erreurs similaires, maintenant le suspense jusqu'au bout. Finalement, la chance a souri aux Européens :

Après le tir sur la barre transversale du Colombien Sánchez, le Suisse Manuel Akanji a également manqué sa tentative.

Au moment décisif, le gardien suisse Gregor Kobel a brillamment arrêté le tir de Cucho Hernández, assurant la victoire de son équipe.

Ruben Vargas a inscrit le dernier tir pour sceller le score — 4:3.

72 ans d'histoire et la défense colombienne mise à mal par Fayzullaev

Cette victoire est historique pour le football suisse. L'équipe se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1954. Pour la Colombie, c'est une défaite douloureuse, car elle n'avait encaissé

qu'un seul but durant tout le tournoi. Le seul joueur au monde à avoir marqué contre la Colombie lors de ce Mondial reste le membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullaev. Désormais, la Suisse affrontera l'Argentine de Lionel Messi, auteur d'un retour spectaculaire, pour une place en demi-finale.

Désormais, la Suisse affrontera l'Argentine de Lionel Messi, auteur d'un retour spectaculaire, pour une place en demi-finale.