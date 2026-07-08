Henry soutient Ronaldo : « Son héritage ne fait aucun doute »

L'ancien attaquant de l'équipe de France et d'Arsenal, Thierry Henry, s'est exprimé sur Cristiano Ronaldo, soulignant que l'héritage de la star portugaise dans le football ne se mesure pas à un titre de champion du monde.

Le Portugal a fait ses adieux au Mondial après une défaite 0-1 contre l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Depuis, l'avenir de Ronaldo en sélection et sa place dans l'histoire sont revenus au centre des débats.

Henry défend l'héritage de Ronaldo

Selon Thierry Henry, de grands joueurs n'ayant jamais remporté la Coupe du Monde ont également laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football.

« Le fait que beaucoup de grands joueurs n'aient pas de Coupe du Monde ne peut pas effacer leur contribution au développement du football. Il n'y a aucun doute sur l'héritage que laisse Cristiano », a déclaré Henry.

« Je lui souhaite d'atteindre la barre des 1000 buts »

L'ancien attaquant français a adressé ses meilleurs vœux à Ronaldo, exprimant son souhait de le voir atteindre un autre jalon historique.

« Je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il atteindra la barre des 1000 buts », a rapporté Fox Sports, citant les propos d'Henry.

Ronaldo a influencé plusieurs générations

Henry a souligné que ce ne sont pas seulement les buts de Ronaldo qui ont marqué les esprits, mais aussi son attitude envers le football, son mode de vie et sa mentalité qui ont inspiré de nombreux jeunes.

Selon lui, la star portugaise a incité plusieurs générations à se passionner pour le football.

Sa condition physique, un exemple pour beaucoup

Thierry Henry a également tenu à souligner le niveau de professionnalisme de Ronaldo et l'attention qu'il porte à son corps.

« Regardez sa condition physique, c'est un exemple pour beaucoup. Alors, mon ami, je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu entreprendras », a-t-il ajouté.

Bien que le Portugal ait quitté le Mondial, l'empreinte laissée par Ronaldo dans l'histoire du football est une fois de plus reconnue par les plus grandes stars.