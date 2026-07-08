L'Égypte dépose une plainte auprès de la FIFA concernant l'arbitrage du match contre l'Argentine

·94·Sport
L'Égypte dépose une plainte auprès de la FIFA concernant l'arbitrage du match contre l'Argentine

La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, exprimant son mécontentement concernant les décisions arbitrales lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Argentine.

Selon Globo, la partie égyptienne demande l'ouverture d'une enquête sur les épisodes controversés du match et exige l'exclusion du groupe d'arbitres français jusqu'à la fin du tournoi.

Un match controversé arrive jusqu'à la FIFA

Le huitième de finale entre l'Argentine et l'Égypte s'est soldé par une victoire 3-2 en faveur du champion en titre.

La rencontre était dirigée par une équipe d'arbitres français menée par François Letexier. La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte auprès de la Fédération Internationale de Football Association précisément au sujet de cet arbitrage.

L'Égypte demande l'examen de deux épisodes

Le président de la fédération, Hany Abo Rida, a attiré l'attention sur plusieurs situations litigieuses durant le match.

La partie égyptienne demande avant tout des explications sur le but refusé à son équipe nationale. Elle demande également l'examen d'une situation de penalty potentiel survenu avant le troisième but argentin.

La demande d'exclusion du groupe d'arbitres a été formulée

La Fédération égyptienne de football ne souhaite pas se limiter à une simple enquête.

Hany Abo Rida a également exigé que le groupe d'arbitres dirigé par François Letexier soit écarté des matchs jusqu'à la fin de la Coupe du Monde.

L'Argentine en quarts, l'Égypte attend une réponse

L'Égypte a été éliminée de la compétition après sa défaite 2-3 en huitièmes de finale. L'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale et poursuit son parcours en tant que champion en titre.

La Coupe du Monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se terminera le 19 juillet. Désormais, l'attention est portée sur la réaction de la FIFA face à la plainte égyptienne.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Henry soutient Ronaldo : « Son héritage ne fait aucun doute »Henry soutient Ronaldo : « Son héritage ne fait aucun doute »Aujourd'hui, 11:51Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoiléUn défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoiléAujourd'hui, 11:50Démission au Portugal : Martínez quitte son posteDémission au Portugal : Martínez quitte son posteAujourd'hui, 11:49Coupe du Monde 2026 : La Suisse élimine la Colombie aux tirs au but (vidéo)Coupe du Monde 2026 : La Suisse élimine la Colombie aux tirs au but (vidéo)Aujourd'hui, 11:40Scénario hollywoodien : L'Argentine réalise une remontada spectaculaire contre l'ÉgypteScénario hollywoodien : L'Argentine réalise une remontada spectaculaire contre l'ÉgypteAujourd'hui, 11:32Lionel Messi ne cache pas ses émotions après la victoire dramatique contre l'ÉgypteLionel Messi ne cache pas ses émotions après la victoire dramatique contre l'ÉgypteAujourd'hui, 11:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan