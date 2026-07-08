L'Égypte dépose une plainte auprès de la FIFA concernant l'arbitrage du match contre l'Argentine

La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, exprimant son mécontentement concernant les décisions arbitrales lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Argentine.

Selon Globo, la partie égyptienne demande l'ouverture d'une enquête sur les épisodes controversés du match et exige l'exclusion du groupe d'arbitres français jusqu'à la fin du tournoi.

Un match controversé arrive jusqu'à la FIFA

Le huitième de finale entre l'Argentine et l'Égypte s'est soldé par une victoire 3-2 en faveur du champion en titre.

La rencontre était dirigée par une équipe d'arbitres français menée par François Letexier. La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte auprès de la Fédération Internationale de Football Association précisément au sujet de cet arbitrage.

L'Égypte demande l'examen de deux épisodes

Le président de la fédération, Hany Abo Rida, a attiré l'attention sur plusieurs situations litigieuses durant le match.

La partie égyptienne demande avant tout des explications sur le but refusé à son équipe nationale. Elle demande également l'examen d'une situation de penalty potentiel survenu avant le troisième but argentin.

La demande d'exclusion du groupe d'arbitres a été formulée

La Fédération égyptienne de football ne souhaite pas se limiter à une simple enquête.

Hany Abo Rida a également exigé que le groupe d'arbitres dirigé par François Letexier soit écarté des matchs jusqu'à la fin de la Coupe du Monde.

L'Argentine en quarts, l'Égypte attend une réponse

L'Égypte a été éliminée de la compétition après sa défaite 2-3 en huitièmes de finale. L'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale et poursuit son parcours en tant que champion en titre.

La Coupe du Monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se terminera le 19 juillet. Désormais, l'attention est portée sur la réaction de la FIFA face à la plainte égyptienne.