La Russie a lancé une attaque nocturne de missiles et de drones sur l'Ukraine

Photo : Danylo Antoniuk/AP Photo/picture alliance

Dans la nuit du 8 juillet, les troupes russes ont mené une nouvelle attaque combinée de missiles et de drones kamikazes sur le territoire ukrainien.

Des explosions, des incendies et des destructions ont été signalés à Kiev et à Kharkiv. Selon les autorités locales, plusieurs personnes ont été blessées.

Explosions et incendies à Kiev

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré qu'au moins deux personnes avaient été blessées dans la capitale à la suite de l'attaque. L'une d'elles a été hospitalisée.

Plus tôt, Klitschko avait signalé qu'un incendie s'était déclaré dans des entrepôts après une frappe de missile dans le district de Desnianskyi. Dans le district de Sviatoshyn, un bâtiment non résidentiel a également pris feu.

À cet égard, une alerte aérienne a été déclarée dans tout Kiev.

Mouvements de drones observés autour de la capitale

Le chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, Timur Tkachenko, a indiqué que des drones d'attaque ennemis survolaient les environs de la capitale.

Selon lui, la menace aérienne pour la ville persiste.

L'armée de l'air des forces armées ukrainiennes a également annoncé que la Russie avait tiré plusieurs missiles balistiques vers Kiev depuis le nord.

Maisons et voitures endommagées à Kharkiv

La ville de Kharkiv a également été touchée par les attaques nocturnes. Le maire de la ville, Igor Terekhov, a fait état de destructions importantes.

Selon les premières informations, deux personnes ont également été blessées à Kharkiv.

Dans la ville :

plus de 20 maisons privées ;

les vitres d'un lieu de culte ;

les réseaux d'éclairage public ;

cinq voitures ont été endommagées.

Plus tôt, il avait été rapporté qu'un missile avait frappé le district de Nemyshlianskyi à Kharkiv.

Les attaques ont duré plusieurs heures

Selon l'armée de l'air ukrainienne, les frappes aériennes nocturnes russes contre Kiev, Kharkiv ainsi que les régions centrales et orientales du pays ont duré plusieurs heures.

En raison de l'alerte aérienne en Ukraine, il est conseillé à la population de respecter les mesures de précaution.