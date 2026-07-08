Lionel Messi ne cache pas ses émotions après la victoire dramatique contre l'Égypte

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, s'est exprimé ouvertement sur son état émotionnel après le match dramatique contre l'Égypte (3-2), qui a permis à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Lors de la rencontre disputée à Atlanta, les Argentins ont réussi une remontée spectaculaire après avoir été menés 0-2. Cependant, malgré le succès de son équipe, la légende du football a exprimé sa profonde frustration concernant sa propre performance, notamment son penalty manqué. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte le média.

Au coup de sifflet final, Lionel Messi n'a pu retenir ses larmes sur le terrain. Selon Goal.com, le joueur s'est senti très mal à cause de son tir raté. « J'étais très en colère d'avoir manqué ce penalty, cela m'a beaucoup affecté. Si j'avais marqué à ce moment-là, le match aurait pris une tournure totalement différente. Nous jouions bien, nous avons créé de nombreuses occasions, mais le gardien adverse a réalisé des arrêts incroyables », a souligné Messi.

Un antirecord historique et la performance de Maradona

Le gardien de l'équipe nationale d'Égypte, Mostafa Shobeir, a réussi à repousser le penalty de Messi. Il s'agissait du deuxième penalty manqué par Lionel dans ce tournoi (il avait déjà échoué contre l'Autriche). Ainsi, Messi est devenu le premier joueur de l'histoire des Coupes du Monde à manquer deux penaltys lors d'une même édition (hors séances de tirs au but). Un résultat inattendu et décevant pour une star aussi expérimentée.

Néanmoins, Lionel Messi a démontré son véritable talent dans le jeu ouvert. Non seulement il a marqué le but de l'égalisation, mais il a également fait preuve d'un leadership exemplaire sur le terrain. Selon les statistiques, il a égalé la performance réalisée par Diego Maradona lors du Mondial 1986 contre la Belgique : marquer un but, réussir plus de 5 dribbles et créer plus de 5 occasions dangereuses dans un seul match.

La capacité de l'Argentine à renverser un score de 0-2 témoigne du caractère de l'équipe. Alors que les buts de Cristian Romero et Lionel Messi ont rétabli l'équilibre, Enzo Fernandez a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. Messi, âgé de 39 ans, a porté son total de buts à 8 dans ce championnat 2026, prouvant une fois de plus son importance pour l'équipe de Lionel Scaloni.

« Cette victoire est un nouvel exemple de fierté, de caractère et de détermination. Je suis fier de cette équipe. Remonter un score de 0-2 n'est pas facile, mais ce groupe n'abandonne jamais et se bat jusqu'au bout. Nous sommes heureux d'être en quarts de finale », a ajouté le capitaine argentin. Désormais, l'Albiceleste se prépare pour les prochains défis dans sa quête pour défendre son titre.