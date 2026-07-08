Scénario hollywoodien : L'Argentine réalise une remontada spectaculaire contre l'Égypte

Le match entre l'Argentine et l'Égypte, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, restera gravé dans l'histoire du football. Menée 0-2, l'« Albiceleste » a renversé la situation en seulement 13 minutes pour décrocher son billet pour les quarts de finale. Zamin.uz présente les détails de ce match fou et les records historiques de Messi.

Argentine – Égypte — 3:2

Buts : Romero (79), Messi (83), Fernandes (90+2) — Yasser Ibrahim (15), Zizo (67).

Penalty manqué : Messi (21).

De l'antirecord à la grandeur : qu'a fait Leo Messi ?

La rencontre a mal commencé pour Lionel Messi. À la 21e minute, il a manqué un penalty, enregistrant un antirecord en ratant deux penalties lors de ce Mondial. Cependant, en seconde période, il a fait preuve d'un véritable leadership :

À la 79e minute, il a délivré une passe décisive pour le but de Cristian Romero.

À la 83e minute, il a profité d'une erreur de la défense adverse pour égaliser.

Grâce à ce but et cette passe décisive, Messi a réécrit l'histoire des Coupes du Monde :

Meilleur buteur : Il a porté son total de buts en Mondial à 21 (Kylian Mbappé en compte 19). Meilleur passeur : Avec 9 passes décisives en Coupe du Monde, il a dépassé la légende Diego Maradona. Records à vie : Il est devenu le joueur ayant disputé le plus de matchs en Coupe du Monde (31), le premier à marquer lors de 9 matchs consécutifs et le premier à marquer lors de 6 matchs de phase à élimination directe d'affilée.

La course au Soulier d'Or s'intensifie

Pour la première fois dans l'histoire des Coupes du Monde, trois joueurs ont réussi à marquer 7 buts ou plus dans le tournoi. Avec son but, Messi reprend la tête :

Joueur Nombre de buts Lionel Messi (Argentine) 8 Kylian Mbappé (France) 7 Erling Haaland (Norvège) 7 Harry Kane (Angleterre) 6

Polémique arbitrale et colère de l'Égypte

Le match n'a pas été exempt de décisions controversées de l'arbitre français François Letexier. Il a annulé un but égyptien pour une faute à la 60e minute et n'a pas bronché sur une action litigieuse dans la surface argentine à la 90+2e. Cela a provoqué la colère des représentants africains.

Mostafa Zizo (attaquant de l'Égypte) : « L'arbitre est venu sur le terrain pour nous faire perdre. Nous espérions rendre le peuple égyptien heureux, mais nous félicitons finalement l'Argentine. C'est un tournoi truqué, ils n'ont même plus besoin de jouer les prochains matchs. L'arbitre a brisé le rêve d'une nation entière. »

Les larmes de Messi et ses aveux après le match

Après le match, Messi, incapable de cacher ses larmes de joie, a salué la force mentale de son équipe :

« À 0-2, la situation était très compliquée. Nous ressentons des émotions incroyables d'avoir pu renverser le match. C'était encore très difficile, mais c'est la Coupe du Monde. Tous les matchs se déroulent ainsi. Je suis très heureux. »

L'Argentine se qualifie pour les quarts de finale grâce à sa remontada historique de 13 minutes et poursuit sa quête du trophée.