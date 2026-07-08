La jeune star de l'équipe nationale d'Angleterre et du Real Madrid, Jude Bellingham, continue de consolider sa place dans le football mondial. Grâce à ses performances constantes et à ses qualités de leader ces dernières années, il a gagné l'admiration non seulement des fans, mais aussi des experts. Selon l'ancien défenseur Des Walker, Bellingham a rejoint les rangs de légendes comme Wayne Rooney et Paul Gascoigne grâce à son caractère et à son attitude sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Goal.com, Walker a décrit Bellingham comme possédant une "arrogance" positive et une grande confiance en lui. Selon lui, c'est précisément cette caractéristique qui aide le joueur à porter l'équipe lors des moments les plus difficiles et les plus cruciaux. De telles qualités étaient propres à Gazza et Rooney, qui furent en leur temps les représentants les plus brillants du football anglais.

Héros des grandes scènes

Les succès internationaux de Jude Bellingham sont étonnants pour son âge. Lors des qualifications et des phases finales de la Coupe du Monde 2026, il s'est imposé comme un véritable leader. Sa contribution a été inestimable lors de la victoire 4-2 contre la Croatie. De plus, son doublé contre le Mexique sous la pression du stade Azteca a prouvé son sang-froid.

Malgré la forte concurrence au sein de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel, Bellingham ne cède sa place à personne. L'émergence de nouveaux noms comme Morgan Rogers et la rivalité avec des stars comme Phil Foden et Cole Palmer lui donnent une motivation supplémentaire. Son célèbre but lors de l'Euro 2024, célébré par un "who else?" (qui d'autre ?), reste gravé dans la mémoire des fans.

Des Walker souligne que Bellingham est l'un des athlètes les plus puissants au monde, non seulement techniquement mais aussi physiquement. Ses déplacements incessants sur le terrain et sa capacité à maintenir le même rythme de la première à la dernière minute distinguent le milieu de terrain du Real Madrid. Il ne se contente pas d'entrer dans la surface adverse, il le fait avec un objectif précis : marquer.

La responsabilité du leadership

Pendant longtemps, le poids principal de l'équipe nationale d'Angleterre reposait sur Harry Kane. Cependant, l'émergence de Bellingham a quelque peu allégé cette pression. Désormais, les défenseurs adverses sont contraints de surveiller non seulement l'attaquant central, mais aussi Bellingham, qui se projette en deuxième lame.

Selon l'ancien joueur Walker, Bellingham aime être sous les projecteurs. "Il aime être l'homme principal. Je pense que c'est ce qui l'inspire. Il veut se montrer et être au centre de l'attention", déclare l'expert. Ces traits de caractère ouvriront sans aucun doute la voie à de plus grands succès pour le jeune footballeur.