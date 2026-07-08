Zizo à l'arbitre : « Il a brisé notre rêve, qu'il réponde devant Dieu »

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Zizo à l'arbitre : « Il a brisé notre rêve, qu'il réponde devant Dieu »

L'attaquant de l'équipe nationale d'Égypte, Mostafa Zizo, a exprimé son mécontentement concernant l'arbitrage après le match contre l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Malgré une avance de 2-0, l'Égypte s'est finalement inclinée 2-3. Selon Zizo, les décisions de l'arbitre François Letexier ont brisé le rêve de toute une nation.

Zizo accuse vivement l'arbitre

Après le match, Mostafa Zizo n'a pas caché ses émotions. Il a ouvertement exprimé son fort mécontentement face aux décisions de l'arbitre central.

« L'arbitre a brisé le rêve de toute une nation et il nous a ciblés, car nous ne devions pas battre l'Argentine. Maintenant, qu'il réponde de ses actes devant Dieu », a déclaré Zizo.

But annulé après intervention de la VAR

L'un des épisodes ayant provoqué la colère du joueur égyptien s'est produit à la 58e minute.

Le but de Zizo a été annulé après l'intervention de la VAR. Cette décision est considérée comme l'un des moments ayant influencé le sort du match.

Pas de penalty pour une faute sur Salah

Une autre situation controversée est survenue dans les dernières minutes de la rencontre.

L'arbitre n'a pas accordé de penalty dans une situation où l'Égypte estimait qu'une faute avait été commise sur Mohamed Salah. Cela a intensifié les protestations après le match.

L'Égypte quitte la compétition

L'Égypte était très proche de créer une immense sensation contre l'Argentine en huitièmes de finale. Cependant, le champion en titre a renversé le score dans les dernières minutes pour s'imposer 3-2.

Désormais, l'Argentine affrontera la Suisse en quarts de finale. La Coupe du Monde, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se poursuivra jusqu'au 19 juillet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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