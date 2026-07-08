Le talent de Manchester City qui a perdu sa place face à Husanov quitte le club

Le club de Manchester City doit prendre une décision sérieuse concernant l'avenir de Rico Lewis, pur produit de son académie, lors de ce mercato estival. Le joueur de 21 ans exige des garanties de temps de jeu régulier en équipe première avant la nouvelle saison. Cependant, le nouvel entraîneur des "Citizens", Enzo Maresca a fait savoir qu'il ne pouvait donner de telles garanties à personne. Zamin.uz rapporte les détails de ce transfert et l'empreinte ouzbèke dans ce dossier.

Le facteur Abdukodir Khusanov et la relégation de Lewis sur le banc

Avant la saison 2025/26, un problème sérieux était apparu sur le flanc droit de la défense de Manchester City. L'entraîneur de l'époque, Pep Guardiola, avait testé trois joueurs à ce poste : Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov et Rico Lewis.

Dans la concurrence interne, Rico Lewis a perdu sa place face à ses deux rivaux :

Matheus Nunes est devenu la figure principale du côté droit grâce à son potentiel offensif.

Abdukodir Khusanov a renforcé le flanc droit lors des matchs nécessitant un style défensif. Par la suite, notre compatriote a été replacé à son poste de prédilection, en défense centrale, devenant une pièce maîtresse de la charnière défensive de l'équipe.

En conséquence, Rico Lewis est devenu un pur remplaçant. Il n'a pratiquement pas joué la saison dernière, hors matchs de coupe, et n'a souvent même pas été inscrit sur la feuille de match.

Statistiques de la saison : Rico Lewis n'a disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025/26, avec une moyenne de seulement 50,2 minutes par rencontre.

Faute de temps de jeu suffisant, il a été ignoré par le nouveau sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, et n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde 2026 . Cela a renforcé le désir du joueur de quitter Manchester.

L'offre d'Everton et une valorisation à 35 millions

Football Insider Le journaliste Pete O'Rourke confirme que le club de Liverpool, Everton , cible Rico Lewis comme priorité pour ce mercato estival. Les "Toffees" souhaitent recruter Lewis pour remplacer le défenseur vétéran Seamus Coleman, qui a quitté le club.

La direction de Manchester City ne veut pas forcer le départ de son joueur formé au club, mais ne s'opposera pas à son transfert si le joueur souhaite partir. Les "Citizens" valorisent le membre de l'équipe nationale anglaise à au moins 35 millions de livres sterling . Alors que les offres de Nottingham Forest avaient été rejetées l'été dernier, la situation est différente cette fois-ci. Cette somme pourrait être difficile à réunir pour Everton, mais les négociations se poursuivent.

Manchester City cherche un nouveau défenseur

Dans le contexte du probable départ de Lewis, Manchester City travaille également au renforcement de son flanc droit. Le club est actuellement en contact avec les candidats suivants :

Joueur candidat Club actuel Statut / Facteur de transfert Malo Gusto Chelsea Favori personnel du nouvel entraîneur Enzo Maresca Givairo Read Feyenoord Option prometteuse sous surveillance des recruteurs du club

Si l'un de ces transferts se concrétise, il deviendra impossible pour Rico Lewis de rester à Manchester City et d'obtenir un temps de jeu suffisant. Par conséquent, cet été est le moment idéal pour le joueur de rejoindre un autre club compétitif de Premier League.