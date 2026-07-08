Un avion cargo avec cinq membres d'équipage a disparu des radars au Pakistan

Au Pakistan, un avion cargo Boeing 737-400 appartenant à la compagnie aérienne K2 Airways a disparu des radars lors d'un vol entre Charjah et Karachi. L'avion transportait cinq membres d'équipage, selon le rapport d'Anhor.uz.

Selon les informations, l'appareil a disparu des radars au-dessus de la mer d'Arabie, à l'ouest de Karachi. Avant la perte de contact, le pilote avait signalé un problème avec le système de navigation.

L'Autorité aéroportuaire du Pakistan a indiqué que les radars avaient enregistré une descente rapide et un changement soudain de direction de l'avion. Après cela, le contact avec l'équipage a été rompu.

Le service Flightradar24 a déclaré que les données ADS-B préliminaires pourraient indiquer un accident potentiel. Cependant, le crash de l'avion n'a pas encore été officiellement confirmé.

Les forces navales et aériennes pakistanaises ont été déployées dans la zone présumée de l'incident. Le navire de guerre PNS Zulfiqar, l'avion de surveillance radar à longue portée Saab 2000 Erieye et le navire commercial Lahore de la Pakistan National Shipping Corporation participent aux recherches.

Le Boeing 737-400 était initialement utilisé comme avion de passagers. En 2012, il a été reconverti pour le transport de fret.

Le dernier accident aérien majeur au Pakistan remonte à 2020, lors du crash d'un avion de Pakistan International Airlines à l'atterrissage à l'aéroport de Karachi. À l'époque, deux des 99 personnes à bord avaient survécu.