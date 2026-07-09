Neymar à la croisée des chemins après la Coupe du Monde 2026 : son père s'oppose à une décision

Après l'élimination précoce du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026, les questions sur l'avenir de Neymar se multiplient. Selon UOL, le joueur envisage trois scénarios pour la suite de sa carrière.

Selon la source, l'entourage de Neymar avait déjà remarqué avant le début du Mondial qu'il était mentalement épuisé par le football.

Neymar souffre de fatigue mentale

D'après UOL, Neymar est récemment fatigué par la pression du football et le traitement médiatique.

Il est noté qu'il s'est plaint auprès de ses amis de ne pas être suffisamment reconnu par la presse, malgré ses 15 années passées en équipe nationale du Brésil.

La défaite du Brésil a changé la donne

Le Brésil a été éliminé de la Coupe du Monde 2026 en huitièmes de finale après une défaite 1-2 contre la Norvège.

Il est rapporté qu'après cela, Neymar a annoncé la fin de sa carrière internationale. Cela a alimenté diverses spéculations sur son avenir en club.

Premier scénario : rester à Santos

L'une des options principales pour Neymar est de retourner à Santos et d'honorer son contrat actuel jusqu'au bout.

Dans ce cas, le joueur poursuivrait sa carrière au Brésil et remplirait toutes ses obligations envers le club.

Deuxième voie : un club avec moins de pression

Selon UOL, une autre possibilité est le transfert de Neymar vers un club où la pression est relativement moindre.

Cette option permettrait au joueur d'évoluer dans un environnement moins exposé à la pression médiatique et de poursuivre sa carrière plus sereinement.

Le père s'oppose à la troisième décision

La troisième possibilité est que Neymar mette fin à sa carrière de footballeur professionnel.

Cependant, selon la source, le père du joueur s'est ouvertement opposé à cette option. Il soutient que Neymar doit encore rester dans le monde du football.

Neymar est sur le point de prendre l'une des décisions les plus importantes de sa carrière. Restera-t-il à Santos, choisira-t-il une nouvelle équipe ou prendra-t-il une toute autre direction ? La réponse devrait arriver prochainement.