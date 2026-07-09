Lamine Yamal invite Julian Alvarez au FC Barcelone : le transfert est-il possible ?

·80·Sport
Lamine Yamal invite Julian Alvarez au FC Barcelone : le transfert est-il possible ?

La jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, a une fois de plus exprimé ouvertement son souhait de voir l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez, rejoindre les rangs catalans. Yamal, considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football européen, est convaincu que l'attaquant argentin s'intégrerait parfaitement au style de jeu du club. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Dans une interview accordée au journal Mundo Deportivo, Lamine Yamal a fait l'éloge des qualités de Julian Alvarez. Selon lui, toute l'équipe serait ravie d'accueillir le champion du monde. D'après Goal.com, Yamal joue non seulement le rôle de partenaire sur le terrain, mais aussi celui d'un "agent officieux".

Tensions entre Simeone et Alvarez

La situation au sein de l'Atlético de Madrid est actuellement très tendue. Selon certaines informations, la relation entre Julian Alvarez et l'entraîneur Diego Simeone aurait atteint un point de rupture. Simeone est connu pour exiger une loyauté totale de ses joueurs, et le désir manifeste de l'attaquant de quitter le club a déçu le technicien.

La direction de l'Atlético de Madrid semble également prête à négocier le transfert du joueur. Des sources internes au club comprennent que la vente du joueur est la solution la plus logique pour préserver l'harmonie de l'équipe. Cependant, il est clair que le club madrilène exigera une indemnité de transfert importante pour vendre un joueur à son rival direct.

Obstacles financiers et perspectives de transfert

Bien que le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, soit un grand admirateur de Julian Alvarez, la réalisation du transfert dépend de la situation financière du club. Les strictes contraintes financières imposées par la Liga compliquent les investissements majeurs pour les Catalans.

La direction, sous la houlette de Joan Laporta, cherche actuellement des moyens de structurer l'accord de manière légale et économiquement viable. Si le transfert se concrétise, il deviendra sans aucun doute l'un des événements les plus retentissants de la saison en Liga. Pour les fans de football, l'arrivée d'un attaquant polyvalent comme Julian Alvarez au FC Barcelone pourrait propulser le potentiel offensif de l'équipe à un nouveau niveau.

Selon Yamal, Alvarez ne regretterait jamais de rejoindre le meilleur club et la meilleure ville du monde. "Si j'étais à sa place, je choisirais Barcelone sans hésiter", a ajouté le jeune ailier.

FC BarceloneAtlético de MadridLamine YamalJulian AlvarezTransferts Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le FC Barcelone renforce son attaque : une offre officielle envoyée pour Karim AdeyemiLe FC Barcelone renforce son attaque : une offre officielle envoyée pour Karim AdeyemiAujourd'hui, 13:53Harry Kane ou Erling Haaland : Qui est le meilleur avant-centre du monde ?Harry Kane ou Erling Haaland : Qui est le meilleur avant-centre du monde ?Aujourd'hui, 13:11Liverpool envisage Bradley Barcola, la star du PSG, pour remplacer Mohamed SalahLiverpool envisage Bradley Barcola, la star du PSG, pour remplacer Mohamed SalahAujourd'hui, 12:19Aurélien Tchouaméni prolonge au Real Madrid : le plan de Manchester United tombe à l'eauAurélien Tchouaméni prolonge au Real Madrid : le plan de Manchester United tombe à l'eauAujourd'hui, 11:56La Corée du Sud en quête d'un nouveau sélectionneur : des noms familiers parmi les candidatsLa Corée du Sud en quête d'un nouveau sélectionneur : des noms familiers parmi les candidatsAujourd'hui, 11:54La vieille photo de Kane avec Beckham : qui est la fille à ses côtés ?La vieille photo de Kane avec Beckham : qui est la fille à ses côtés ?Aujourd'hui, 11:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan