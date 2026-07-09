Antoine Griezmann fait ses débuts aux États-Unis : la star française attend avec impatience son duel contre Lionel Messi

L'ancien attaquant de l'équipe de France, Antoine Griezmann, a réussi ses débuts outre-Atlantique. Le joueur expérimenté, qui a rejoint le club américain d'Orlando City, a marqué dès son premier match, contribuant largement à la victoire écrasante de son équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors d'un match amical de préparation contre les Tampa Bay Rowdies, Orlando City s'est imposé 6-0. Selon Goal.com, Griezmann, âgé de 35 ans et ayant signé avec le club fin juin, a débuté la rencontre en tant que titulaire et a démontré toute sa classe sur le terrain.

À la 32e minute de jeu, Antoine Griezmann a ouvert le score d'une frappe précise, inscrivant ainsi son premier but pour sa nouvelle équipe. De plus, à la 61e minute, l'attaquant français a délivré une passe décisive sur le but d'Ivan Angulo. Le staff technique n'a pas caché sa satisfaction quant à la condition physique de Griezmann et à sa rapide adaptation au jeu collectif.

Le derby de Floride attendu face à Lionel Messi

Dans une interview après le match, Griezmann a évoqué ses objectifs en MLS et son futur affrontement avec son ancien coéquipier Lionel Messi. Il est bien connu que la rivalité entre Orlando City et l'Inter Miami, où évolue Lionel Messi, est considérée comme le derby de Floride.

"On m'a beaucoup parlé de ce derby, j'ai regardé le dernier match. Retrouver Lionel Messi sur le terrain est une grande joie pour moi. J'ai également une très bonne relation avec Rodrigo De Paul, ce sera intéressant de jouer contre lui", a souligné la star française.

L'équipe d'Orlando City se rendra au camp du FC Dallas pour la prochaine étape de sa préparation. L'entraîneur par intérim, Martin Perelman, souhaite utiliser ces matchs pour assurer l'intégration totale de Griezmann dans ses schémas tactiques. Le véritable test pour l'équipe débutera le 22 juillet lors du match officiel de MLS contre San Jose.

Le transfert d'Antoine Griezmann aux États-Unis devrait renforcer encore davantage le prestige de la MLS. L'attaquant, qui a précédemment évolué dans des clubs comme l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, cherchera désormais à ravir les fans de football nord-américains avec son jeu.