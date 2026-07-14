La coopération internationale dans le domaine de l'exploration spatiale franchit une nouvelle étape. La NASA a annoncé qu'elle diffuserait en direct le lancement du vaisseau spatial habité « Soyuz MS-29 », prévu le 14 juillet depuis le cosmodrome de Baïkonour. Cette mission est remarquable non seulement pour son importance scientifique, mais aussi parce qu'elle démontre la stabilité des liens entre les États-Unis et la Russie dans le cadre des programmes spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Pour cette nouvelle mission, l'astronaute de la NASA Anil Menon s'envolera pour l'espace pour la première fois. En orbite, il rejoindra les 74e et 75e expéditions de la Station spatiale internationale (ISS). Les activités de Menon dans l'espace incluent un vaste programme scientifique axé principalement sur l'impact de l'impesanteur sur la santé humaine et sur les tests de nouvelles technologies.

Processus de préparation et aspects uniques

Les dernières photos fournies par la NASA montrent les processus de transport et d'installation du lanceur « Soyuz-2.1a » sur le pas de tir. Il est intéressant de noter que sur le côté de la fusée, on peut voir des dessins d'enfants dédiés à la mission. Cette tradition vise à accroître l'intérêt social pour les vols spatiaux et à encourager la jeune génération à s'intéresser à la science.

Selon les informations d'ixbt.com, le chef de la NASA, Jared Isaacman, s'est rendu au cosmodrome de Baïkonour pour la première fois en huit ans pour suivre ce vol. Cette visite de haut niveau témoigne du fait que les relations diplomatiques et techniques entre les deux pays dans le secteur spatial restent à un niveau élevé.

L'avenir de l'ISS et les négociations

La mission ne se limitera pas à des travaux techniques. Selon le chef de Roskosmos , Dmitriy Bakanov, des négociations importantes sur l'avenir de la Station spatiale internationale sont prévues entre les dirigeants de la NASA et de Roskosmos pendant le vol. Les parties discuteront de la prolongation de la durée d'exploitation de la station et de nouveaux projets de coopération.

Cet événement est également intéressant pour les passionnés d'espace en Ouzbékistan, car le cosmodrome de Baïkonour est situé près de notre région et les vols effectués depuis cet endroit laissent souvent une trace brillante dans le ciel d'Asie centrale. Les représentants de la NASA soulignent que la mission « Soyuz MS-29 » restera un exemple réussi de coopération bilatérale.

Actuellement, tous les systèmes sont prêts pour le vol. Les spécialistes effectuent une dernière vérification de toutes les mesures de sécurité avant le lancement. L'amarrage du vaisseau spatial à l'ISS et le transfert de l'équipage vers la station seront également diffusés en direct au public mondial.