Des problèmes sérieux ont surgi dans le fonctionnement de grandes plateformes et services technologiques sur le territoire de la Fédération de Russie. En particulier, le site officiel d'Apple, la ressource GitHub, populaire parmi les développeurs, ainsi que le moteur de recherche Google sont restés temporairement inaccessibles aux utilisateurs. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à la stabilité de l'infrastructure numérique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par l'agence de presse TASS, les utilisateurs ont rencontré des pages qui ne se chargeaient pas ou des messages d'erreur de connexion dans le navigateur lors de leurs tentatives d'accès aux sites. Le fait que les pannes aient été observées non seulement sur les ordinateurs fixes, mais aussi sur les appareils mobiles et via divers fournisseurs d'accès à Internet, témoigne du caractère mondial de la situation.

Les géants technologiques et les plateformes open source visés

L'arrêt de la plateforme GitHub, considérée comme le plus grand dépôt de logiciels open source au monde, a été un coup dur inattendu pour les développeurs et les experts IT. Étant donné que de nombreux projets et systèmes automatisés sont étroitement liés à ce service, des interruptions dans les flux de travail ont été constatées. Les problèmes sur le site d'Apple ont, quant à eux, limité l'accès des utilisateurs au support technique et aux informations sur les nouveaux produits.

Parallèlement, le service de surveillance "Sboy.rf" a noté que des centaines de plaintes ont également été reçues concernant les services Google. Les utilisateurs se sont principalement plaints de la lenteur du moteur de recherche ou de son impossibilité totale à s'ouvrir. De telles situations peuvent généralement résulter d'une maintenance technique ou de restrictions externes, bien qu'aucune cause précise n'ait été indiquée par les autorités officielles pour le moment.

La rédaction d'iXBT.com, après avoir étudié la situation, a indiqué qu'après un certain temps, les services ont recommencé à fonctionner sans avoir recours aux services VPN. Cela montre que ces interruptions avaient un caractère temporaire. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que de telles pannes sont observées pour les internautes en Russie.

Impact régional et questions de sécurité

Pour l'Ouzbékistan et la région d'Asie centrale, les interruptions technologiques en Russie pourraient avoir un impact indirect. La raison en est que de nombreux services régionaux et canaux Internet de transit sont liés à l'infrastructure russe. Bien qu'aucun problème massif lié aux services Apple ou Google n'ait été enregistré dans notre pays pour l'instant, les experts recommandent aux utilisateurs de sauvegarder leurs données importantes.

À l'heure actuelle, il est indiqué que tous les services fonctionnent normalement. Selon les experts, de telles interruptions pourraient être liées à des erreurs techniques, des cyberattaques ou des processus de test de filtres réseau. Le déroulement des événements a remis à l'ordre du jour la question de l'indépendance technologique et de la stabilité des services mondiaux.