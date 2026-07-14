Une légende de Chelsea désigne une cible de transfert pour Xabi Alonso : John Stones en route pour Londres

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a commencé à recevoir ses premiers conseils pour renforcer l'effectif. La légende du club, Jimmy Floyd Hasselbaink, a recommandé au technicien espagnol de recruter le défenseur de l'équipe nationale d'Angleterre, John Stones, en tant qu'agent libre. Cette opération devrait apporter expérience et leadership aux « Blues », qui possèdent un effectif très jeune. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Xabi Alonso a été officiellement présenté lundi comme entraîneur de Chelsea, succédant à Liam Rosenior. Pour une équipe qui a terminé à la 10e place de la Premier League la saison dernière, cette nomination est perçue comme le début d'une nouvelle ère. Les pleins pouvoirs accordés à l'entraîneur en matière de transferts lui permettront de façonner l'équipe selon sa vision.

Équilibre entre expérience et condition physique

Selon Hasselbaink, la fin du contrat de John Stones avec Manchester City est une opportunité idéale pour Chelsea. D'après Goal.com, l'ancien attaquant a balayé les inquiétudes concernant la fragilité physique du défenseur, soulignant que le calendrier plus léger du club londonien la saison prochaine jouera en sa faveur.

« J'aimerais vraiment qu'Alonso recrute John Stones. Beaucoup pourraient pointer du doigt ses blessures fréquentes, mais Chelsea ne jouera pas de compétitions européennes la saison prochaine. Cela signifie qu'ils ne joueront qu'une fois par semaine », a déclaré Hasselbaink dans une interview accordée à WhoScored.

D'après les calculs de Hasselbaink, un nombre réduit de matchs donnera à Stones plus de temps pour récupérer, lui permettant de disputer au moins 30 rencontres à un haut niveau. Il pourrait ainsi devenir un véritable mentor pour les jeunes défenseurs.

Objectifs sur le marché des transferts

Dès son arrivée, Xabi Alonso a cherché à renforcer l'équipe avec des joueurs expérimentés. Selon certaines informations, il avait précédemment envisagé la piste Granit Xhaka, mais le milieu de terrain suisse a décidé de rester à Sunderland. Par conséquent, un défenseur titré comme Stones pourrait devenir la cible prioritaire d'Alonso.

La mission principale de la direction de Chelsea et du nouvel entraîneur est de restaurer la stabilité de la ligne défensive. La qualité de John Stones balle au pied et sa vision du jeu correspondent parfaitement aux schémas tactiques de Xabi Alonso. Si ce transfert se concrétise, la défense du club londonien franchira sans aucun doute un nouveau palier.