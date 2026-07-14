Une première : un tribunal reconnaît des poissons rouges comme des êtres doués de droits

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Une première : un tribunal reconnaît des poissons rouges comme des êtres doués de droits

Une décision historique concernant la protection des droits des animaux a été prise en Argentine. Pour la première fois, un tribunal du pays a reconnu deux poissons rouges, nommés Fede et Magi, comme des êtres sensibles dotés de droits. Cette décision suscite de grands débats, non seulement en Argentine, mais aussi à l'échelle internationale.

Il s'est avéré que les poissons rouges étaient gardés dans un aquarium très étroit et inconfortable dans la vitrine d'un restaurant de sushis à Buenos Aires. Le public a attiré l'attention sur le fait que cet endroit, exposé directement aux rayons du soleil, était totalement inadapté aux animaux.

Par la suite, l'organisation de protection des droits des animaux Jaulas Vacías a saisi la justice. La plainte soulignait que les conditions de détention des poissons violaient les exigences de la loi nationale interdisant la cruauté envers les animaux.

Après avoir examiné l'affaire, le tribunal a ordonné le transfert immédiat de Fede et Magi vers un environnement sûr. Par la même occasion, il les a reconnus non pas comme de simples biens, mais comme des êtres vivants doués de sensibilité.

Suite à cette décision, les deux poissons ont été transférés d'un petit récipient de 40 litres vers un aquarium spacieux de 2 500 litres. Ils sont désormais soignés dans des conditions spéciales et vivent dans un environnement approprié.

Selon les experts, garder des poissons dans un aquarium n'est pas illégal en soi. Cependant, les maintenir dans un espace restreint, sans nourriture suffisante ni environnement confortable, peut être considéré comme un acte de cruauté envers les animaux.

Les écologistes estiment que cette décision pourrait devenir un précédent important pour la jurisprudence future en matière de protection des droits des animaux. Il est également probable qu'elle incite à reconsidérer le traitement réservé aux animaux.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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