Le club anglais de Manchester United a réalisé son dernier mouvement lors du mercato estival. Le club a officiellement annoncé la signature du gardien expérimenté Karl Darlow, qui était agent libre. Le portier de 35 ans, membre de l'équipe nationale du Pays de Galles, a été recruté pour renforcer les options de réserve à "Old Trafford". C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, l'accord entre Karl Darlow et les "Red Devils" court jusqu'en juin 2028. Le contrat prévoit également une option pour prolonger la collaboration d'une année supplémentaire. Darlow est devenu la deuxième recrue du club cet été après Andrey Santos.

Changements dans la rotation des gardiens

Ce transfert fait partie d'une restructuration majeure du département des gardiens du club. Après le retour d'Andre Onana à Trabzonspor sous forme de prêt, Manchester United cherchait un concurrent digne de ce nom pour le gardien titulaire Senne Lammens. Karl Darlow est attendu pour combler ce vide.

L'arrivée du portier expérimenté affectera également le sort des autres gardiens. En particulier, le Turc Altay Bayindir devrait retourner dans son pays natal, tandis que le jeune talent Radek Vitek devrait être prêté à nouveau pour gagner en expérience. Darlow est censé aider l'équipe non seulement par ses compétences sur le terrain, mais aussi par son expérience dans le vestiaire.

Le directeur sportif de Manchester United, Jason Wilcox, a salué les qualités professionnelles de Darlow lors de l'annonce de la nouvelle recrue : "Karl a prouvé sa capacité à jouer au plus haut niveau. Son éthique de travail et son caractère déterminé seront un atout majeur pour notre effectif. Nous sommes ravis d'accueillir un joueur aussi expérimenté dans notre équipe".

Importance stratégique et plans futurs

Le transfert de Karl Darlow revêt également une importance stratégique pour le club. Selon les règles de la Premier League anglaise, chaque équipe doit avoir un certain nombre de joueurs formés localement (homegrown) dans son effectif. Darlow, ancien membre de Newcastle United, aidera le club à remplir ce quota.

Darlow a rejoint l'entraînement de pré-saison de l'équipe. Il devra rivaliser avec Senne Lammens pour une place de titulaire. Fait intéressant, la légende Zlatan Ibrahimovic a récemment qualifié Lammens de gardien quelque peu "surcoté" (overrated), ce qui ne manquera pas d'intensifier la concurrence.

Après avoir finalisé ce transfert, la direction de Manchester United a concentré son attention sur les négociations avec Youri Tielemans. Le milieu de terrain belge devrait être la prochaine recrue majeure du club.