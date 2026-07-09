Juillet sera un mois charnière en Super League : 5 matchs qui pourraient changer le classement

En Super League d'Ouzbékistan, le mois de juillet n'est pas un simple calendrier, mais pourrait devenir le mois des confrontations décisives pour la course au titre.

Les leaders s'affrontent, les derbys de Tachkent renaissent et, à Ferghana, les supporters attendent avec impatience le grand match entre rivaux historiques. Voici les 5 rencontres à ne pas manquer en juillet.

Neftchi — Bukhara : un test sérieux pour le leader

L'un des chocs de la 12e journée aura lieu le 16 juillet à Ferghana.

Alors que le leader du championnat, Neftchi, occupe la première place avec 28 points, Bukhara se trouve dans le top 3 avec 20 points. Ce match pourrait donc marquer un tournant crucial dans la course au titre.

Les équipes se sont récemment rencontrées en Coupe d'Ouzbékistan à Bukhara, le match s'étant soldé par un score de 0:0. La saison dernière, lors du match à Ferghana, Neftchi s'était imposé 1:0. À l'époque, le sort du match avait été scellé par un but de Jovan Djokic à la 89e minute.

Cette fois encore, la question principale reste ouverte : Neftchi consolidera-t-il sa position de leader ou Bukhara repartira-t-il de Ferghana avec de précieux points ?

Pakhtakor — Lokomotiv : le retour de la vieille rivalité dans le derby de Tachkent

Le 17 juillet, dans le cadre de la 12e journée, Pakhtakor accueillera le Lokomotiv sur son terrain.

Ce match n'est pas un simple derby de Tachkent. Entre 2014 et 2019, les confrontations entre ces deux équipes ont été déterminantes dans la course au titre.

La dernière fois que le Lokomotiv a battu Pakhtakor à l'extérieur, c'était en 2018 sur le score de 3:1. Cette victoire fut l'une des étapes importantes vers le titre pour les « cheminots ».

Lors de leur dernière rencontre au stade Pakhtakor, les hôtes l'ont emporté 3:1. Doniyor Abdumannopov a signé un doublé, Dragan Ceran a marqué un autre but, tandis que Sardor Abdunabiyev a réduit le score pour les visiteurs.

L'intrigue est forte dans ce derby : Pakhtakor poursuivra-t-il sa lutte pour les premières places ou le Lokomotiv décrochera-t-il cette victoire à l'extérieur attendue depuis des années ?

Bukhara — Bunyodkor : les hôtes tenteront-ils de briser une longue série ?

Le 21 juillet, l'un des matchs importants de la 13e journée aura lieu à Bukhara.

Bukhara, 3e, reçoit Bunyodkor, 5e. Cette rencontre est capitale pour les deux équipes dans la lutte pour le haut du tableau.

Cependant, les statistiques ne sont pas en faveur des locaux. Bukhara n'a pas réussi à battre Bunyodkor à domicile depuis 2017.

Lors de la confrontation de la saison dernière, les « hirondelles » s'étaient imposées 2:0. À l'époque, les buts de Bobur Yoldoshev et Frane Ikic avaient offert trois points précieux aux visiteurs.

Cette fois, Bukhara mettra-t-il fin à cette série malheureuse ou Bunyodkor prouvera-t-il à nouveau qu'il est un adversaire coriace ?

Bunyodkor — Pakhtakor : une nouvelle page dans un derby vieux de près de 20 ans

Le 26 juillet aura lieu l'une des confrontations les plus emblématiques du football de Tachkent.

Bunyodkor accueille Pakhtakor. Le fait que les deux équipes soient en haut du classement renforce encore l'importance de ce derby.

Fait intéressant, lors des 5 derniers derbys disputés à domicile en Super League, Bunyodkor a battu Pakhtakor à trois reprises.

La saison dernière, le match au stade Bunyodkor s'est terminé sur un score de 1:1. Temurkhuja Abdukholikov et Igor Sergeev ont été les buteurs.

Qui prendra le dessus dans ce derby : Bunyodkor perpétuera-t-il sa tradition à domicile ou Pakhtakor prendra-t-il sa revanche sur son rival historique ?

Neftchi — Navbahor : le match le plus attendu de juillet

Le 28 juillet, l'une des rencontres les plus attendues du mois aura lieu à Ferghana. Neftchi accueille son rival historique, Navbahor.

Un autre aspect ajoute du piment à ce match : le duel tactique entre les jeunes entraîneurs prometteurs du football ouzbek, Timur Kapadze et Islom Ismoilov.

Les dernières rencontres des équipes à Ferghana ont toujours été intenses et sans compromis. En particulier, le match de la saison dernière reste l'un des come-backs les plus mémorables pour les supporters.

À l'époque, malgré un retard de 1:2, Neftchi avait réussi à l'emporter 3:2 grâce à deux buts de Zoran Marusic.

Assisterons-nous à un nouveau spectacle inoubliable à Ferghana ? Ou Navbahor prendra-t-il sa revanche après la douloureuse défaite de l'an dernier ?

Le mois de juillet pourrait décider de beaucoup de choses en Super League

Les confrontations directes entre leaders, les derbys de Tachkent et la grande rivalité à Ferghana font de juillet l'une des périodes les plus importantes du calendrier de la Super League.

Après ces 5 rencontres, la situation dans la course au titre, le top 3 et la lutte pour les places d'honneur pourrait radicalement changer.