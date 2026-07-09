Klopp se rapproche de l'équipe d'Allemagne : réunion finale à New York

La Fédération allemande de football aurait franchi une étape cruciale dans les négociations avec Jurgen Klopp.

Selon Sky Sport, les deux parties sont tombées d'accord sur les conditions principales d'une collaboration à long terme. Une réunion finale devrait désormais se tenir à New York.

Accord sur les conditions principales avec Klopp

Selon la source, la Fédération allemande de football a presque finalisé les discussions avec le spécialiste de 59 ans.

Il est rapporté que les parties sont parvenues à un accord sur les clauses majeures du partenariat. Si l'étape finale est concluante, Klopp pourrait être nommé sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne.

Contrat attendu jusqu'en 2030

D'après les informations, un contrat courant jusqu'en 2030 serait prévu avec Jurgen Klopp.

Cela montre que la Fédération allemande de football ne cherche pas une solution à court terme, mais souhaite bâtir un projet sur plusieurs années.

Étape finale à New York

La partie décisive des négociations devrait se dérouler dans la ville de New York.

C'est après cette rencontre qu'une décision officielle concernant l'avenir de Klopp avec l'équipe nationale d'Allemagne pourrait être annoncée.

Klopp quitte le système Red Bull

Depuis janvier 2025, Klopp occupait un poste responsable du développement du football au sein de la structure Red Bull.

Selon les informations, si l'accord avec l'équipe d'Allemagne est pleinement finalisé, il mettra officiellement fin à ses activités dans ce système.

Une nouvelle ère commence-t-elle en Allemagne ?

Le nom de Jurgen Klopp a été lié à l'équipe nationale d'Allemagne pendant des années. Désormais, cette possibilité semble plus réelle que jamais.

Si l'accord est officialisé, l'équipe d'Allemagne pourrait entamer la période allant jusqu'en 2030 avec l'un des techniciens les plus charismatiques et expérimentés.