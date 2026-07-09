France — Maroc : le danger caché avant le match, trois joueurs sous la menace

Aujourd'hui, le 9 juillet, les équipes nationales de France et du Maroc s'affrontent en quart de finale de la Coupe du Monde 2026.

Avant ce grand match, une inquiétude particulière plane sur l'effectif français : trois joueurs de l'équipe sont sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune.

Pour la France, pas seulement le Maroc, mais aussi les cartons sont un danger

En phase de quart de finale, chaque épisode est décisif. La France doit se méfier non seulement des attaques du Maroc, mais aussi de sa situation disciplinaire.

Si certains joueurs reçoivent un carton jaune lors du match d'aujourd'hui, ils pourraient manquer une éventuelle demi-finale.

Les trois joueurs sous la menace

Les joueurs de l'équipe de France sous la menace d'une suspension :

Manu Koné ;

Michael Olise ;

Bradley Barcola.

Si l'un d'eux reçoit un carton jaune contre le Maroc, il ne pourra pas aider l'équipe en demi-finale en cas de qualification.

Une perte importante pour l'attaque et le milieu de terrain

Manu Koné évolue au milieu défensif, tandis que Michael Olise et Bradley Barcola jouent sur les ailes.

C'est pourquoi chacun d'eux est une figure importante du système de jeu français. Surtout dans un match intense et physique contre le Maroc, une action imprudente peut avoir de lourdes conséquences.

Le match sera arbitré par un Argentin

Le match France — Maroc sera dirigé par l'arbitre argentin Facundo Tello.

Dans un match de niveau quart de finale, chaque faute, épisode litigieux et carton jaune peut influencer non seulement le résultat du match, mais aussi la composition pour le tour suivant.

Le match contre le Maroc est un double test

La France tentera aujourd'hui de franchir l'obstacle marocain. Mais dans ce match, l'équipe doit penser non seulement à la victoire, mais aussi à savoir avec qui elle ira en demi-finale.

Un carton jaune, et les plans de la France pour le tour suivant pourraient changer.