Goal met à jour les favoris de la Coupe du Monde : l'intrigue s'intensifie avant les quarts de finale

La Coupe du Monde 2026 entre dans sa phase décisive. Avant les quarts de finale, le portail sportif Goal a mis à jour son classement des favoris du tournoi.

La France est désignée comme la principale prétendante dans cette nouvelle liste. Cependant, la composition des autres affiches montre que le suspense reste entier dans la course au titre.

La France prend la tête du classement

Selon Goal, le principal favori pour remporter la Coupe du Monde 2026 est l'équipe nationale de France.

Les Français affronteront le Maroc en quarts de finale. Ce match sera un test crucial, non seulement pour une place en demi-finale, mais aussi pour confirmer leur statut de favori.

L'Espagne et l'Angleterre également bien notées

La deuxième place du classement revient à l'Espagne. Les Espagnols affronteront la Belgique en quarts de finale.

L'Angleterre occupe la troisième place. L'équipe anglaise se battra contre la Norvège pour une place en demi-finale.

L'Argentine à la quatrième place

Les champions du monde en titre, l'Argentine, occupent la quatrième place du classement de Goal.

L'équipe menée par Lionel Messi affrontera la Suisse en quarts de finale. L'Argentine s'était qualifiée après avoir battu l'Égypte 3-2 en huitièmes de finale.

À quoi ressemble le classement complet ?

Le portail Goal a établi le classement des favoris avant les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 comme suit :

France Espagne Angleterre Argentine Norvège Maroc Suisse Belgique

La présence de la Norvège à la cinquième place est également remarquable. L'équipe dirigée par Erling Haaland est devenue un sérieux prétendant après avoir éliminé le Brésil.

Affiches des quarts de finale

Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 débuteront le 9 juillet.

Affiches des quarts de finale :

France — Maroc

Espagne — Belgique

Argentine — Suisse

Angleterre — Norvège

Désormais, chaque erreur coûte cher

À partir des quarts de finale, le statut de favori compte moins que la précision sur le terrain.

Le classement de Goal place la France en tête, mais les sept autres équipes sont prêtes à faire valoir leurs arguments dans ce Mondial.