Jeu de transfert autour de William Saliba : les conditions d'Arsenal sont strictes

L'intérêt pour le défenseur d'Arsenal, William Saliba, s'intensifie. Plusieurs clubs géants européens surveillent le joueur français, mais les Londoniens ne comptent pas le laisser partir facilement.

Selon Caught Offside, le Real Madrid, le PSG et le FC Barcelone portent un intérêt sérieux à Saliba.

Trois grands clubs surveillent Saliba

Selon la source, le Real, le PSG et le FC Barcelone suivent attentivement la situation de Saliba.

Le défenseur central français est devenu l'une des figures clés de la défense d'Arsenal ces dernières années. C'est pourquoi l'intérêt pour lui a atteint le niveau des plus grands clubs européens.

Arsenal ne se précipite pas pour négocier

Le club londonien n'a pour l'instant aucune intention d'entamer des négociations concernant Saliba.

La direction d'Arsenal considère le joueur comme un élément essentiel du projet à long terme de l'équipe. Par conséquent, le club n'envisagera une vente qu'en cas d'offre très importante.

150 millions d'euros, l'obstacle principal

Selon les rapports, Arsenal n'est prêt à s'asseoir à la table des négociations que pour une offre avoisinant les 150 millions d'euros.

Cette somme est jugée presque impossible pour le FC Barcelone. Le Real et le PSG disposent de capacités financières plus solides, mais cela ne garantit pas la réalisation du transfert.

Contrat jusqu'en 2030

Le contrat actuel de Saliba avec Arsenal court jusqu'à l'été 2030.

C'est précisément ce facteur qui donne aux Londoniens un avantage majeur dans les négociations. Le club n'est pas contraint de vendre et peut dicter ses conditions aux acheteurs.

Statistiques de la saison dernière

William Saliba a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.

Lors de ces rencontres, le défenseur central :

a marqué 1 but ;

a délivré 1 passe décisive.

Le portail Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande de Saliba à environ 100 millions d'euros.

Le signal principal d'Arsenal

L'intérêt autour de Saliba est clairement croissant, mais la position d'Arsenal semble tout aussi ferme.

Le club londonien voit son défenseur au cœur de son projet futur. Par conséquent, la question principale de ce transfert n'est pas le prix, mais si Arsenal acceptera d'ouvrir la porte.