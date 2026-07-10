Jude Bellingham est actuellement l'un des joueurs les plus brillants du football mondial, et sa grande confiance en lui sur le terrain fait l'objet de nombreux débats. Bien que le comportement de la star du Real Madrid soit qualifié d'« arrogance » par certains, les experts soulignent que cette qualité est la clé de son succès. En particulier, l'ancien international anglais Danny Murphy a comparé l'état d'esprit de Bellingham à celui de la légende de Liverpool, Mohamed Salah, dans une interview accordée au média GOAL. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Murphy, l'« arrogance » de Bellingham sur le terrain est plus efficace et bénéfique pour l'équipe que celle de stars expérimentées comme Mohamed Salah. La confiance inébranlable du milieu de terrain de 23 ans le pousse à prendre ses responsabilités dans les moments difficiles. Cela est devenu un facteur décisif pour l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel lors de la Coupe du Monde 2026.

Avant le début de la Coupe du Monde, de nombreux experts doutaient de la place de Bellingham dans le onze de départ. Certains suggéraient même de le faire passer derrière des joueurs comme Morgan Rogers ou de l'écarter complètement. Cependant, alors que des stars comme Phil Foden et Cole Palmer ont été distancées dans la compétition, Bellingham a prouvé qu'il était irremplaçable.

L'alliance de la classe et de la régularité

L'adage « La forme est temporaire, mais la classe est permanente » se confirme avec Bellingham. Lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, il a été le principal moteur de l'équipe. Contre le Panama, c'est lui qui a ouvert le score et scellé le sort du match. Chacun de ses mouvements sur le terrain montre que dans le football moderne, non seulement la technique, mais aussi un caractère fort sont essentiels.

Danny Murphy note que cette caractéristique de Bellingham ne pouvait être observée que chez des légendes comme Steven Gerrard, Wayne Rooney ou Michael Owen. « C'est un joueur incroyable : l'athlétisme, la technique et l'endurance sont réunis en lui. Mais le plus important, c'est qu'en dépit de son jeune âge, il croit fermement en sa force. Même quand l'équipe jouait mal à l'Euro 2024, il a sauvé la mise avec son but en retourné acrobatique », déclare l'expert.

Le match des huitièmes de finale contre le Mexique a confirmé une fois de plus que Bellingham est un véritable « Galactico ». Au célèbre stade Azteca, il a inscrit un doublé, propulsant son équipe en quarts de finale. Son partenariat avec Harry Kane a porté le potentiel offensif de l'Angleterre à un nouveau niveau.

Bien que le style unique de célébration de but de Bellingham et ses gestes signifiant « qui d'autre ? » aient suscité de nombreuses critiques, c'est précisément ce caractère qui a fait de lui une superstar mondiale. Formé au Real Madrid, le joueur a appris à jouer sous pression et met cette expérience au service de l'équipe nationale. En fin de compte, il devient clair que son « arrogance » n'est pas de la vanité, mais une soif de victoire.