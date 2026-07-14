La chaleur anormale observée dans les pays européens a provoqué une augmentation soudaine de la demande en systèmes de refroidissement. Midea, l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'appareils électroménagers, a officiellement annoncé l'expédition urgente de 200 000 climatiseurs sur le continent pour répondre à ce besoin. Cette mesure vise à fournir aux consommateurs les équipements nécessaires face à la crise climatique dans la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, une commande urgente en provenance de France a contraint le système logistique et de production de l'entreprise à fonctionner à pleine capacité. En particulier, l'usine de Midea à Wuhu a reçu une commande de 30 000 climatiseurs portables de la part de partenaires français. Il est à noter qu'il n'a fallu que 7 jours pour charger et expédier les 20 000 premières unités après la confirmation de la commande.

La capacité de production a été doublée

Ni Haibo, directeur de l'ingénierie de l'usine Midea Air Conditioning, a expliqué que pour honorer cette commande d'urgence, la ligne de production multifonctionnelle de l'usine a été immédiatement adaptée le 7 juillet pour fabriquer des climatiseurs portables. En conséquence, la capacité de production quotidienne est passée de 3 000 à 6 000 unités, soit un doublement. Sans compter le processus de préparation, il a suffi de seulement 3,5 jours à l'usine pour assembler 20 000 appareils.

Les processus logistiques ont également été réalisés à une vitesse sans précédent. Selon Ding Huatao, responsable du département de production de l'usine, des milliers de composants ont été livrés simultanément. Certains composants rares ont été acheminés par transport aérien et trains à grande vitesse pour éviter tout arrêt de la production. Chen Jinshen, un employé ayant 20 ans d'expérience dans l'entreprise, a souligné qu'il s'agissait de la commande la plus urgente et la plus complexe de sa carrière.

Forte demande pour le modèle PortaSplit

Sur le marché européen, la demande est particulièrement élevée pour les climatiseurs split portables, connus sous le nom de PortaSplit. Depuis juin, plus de 160 000 nouvelles commandes ont été enregistrées pour ce modèle. Actuellement, ces appareils sont régulièrement expédiés par lots depuis l'usine de Guangzhou vers l'Europe.

Les produits de la marque Midea sont également très populaires sur le marché ouzbek, et dans des conditions climatiques chaudes similaires à celles de l'Europe, les solutions mobiles et économes en énergie de cette marque sont très appréciées des consommateurs locaux. Cette situation en Europe démontre l'importance cruciale des équipements de refroidissement fabriqués en Chine, y compris les simples ventilateurs, sur le marché mondial.

Les experts soulignent que la météo extrêmement chaude dans de nombreuses régions d'Europe a provoqué une pénurie d'équipements de refroidissement. La réaction rapide de grandes entreprises comme Midea joue un rôle essentiel pour combler le vide sur le marché et préserver la santé de la population.